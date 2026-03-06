Policías detienen a cuatro hombres acusados de despojo en Tláhuac

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras una persecución por las calles de la Ciudad de México y varios disparos, policías detuvieron a cuatro hombres, entre ellos un menor de edad, probablemente relacionados con un despojo en la alcaldía Tláhuac.

Mientras escapaban de los agentes de seguridad a bordo de una motocicleta, uno de los presuntos delincuentes, de 16 años, disparó contra los efectivos en un intento por evitar su detención. En respuesta, los policías repelieron el ataque y detuvieron al adolescente quien resultó con una lesión en el glúteo y fue trasladado al hospital.

Los hechos ocurrieron en la colonia Santa Ana Poniente, sobre la avenida Tláhuac a la altura de la calle Amado Nervo, punto al que los policías acudieron tras recibir un reporte de agresiones derivado de un probable despojo que sucedió en el callejón Gitana, de la misma colonia.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, los uniformados se acercaron al lugar, donde varias personas indicaron que los posibles responsables del intento de despojo eran tres sujetos que viajaban en una motoneta color verde.

Metros adelante, los agentes localizaron a los hombres descritos a bordo del vehículo, quienes intentaron huir de los oficiales, por lo que comenzó una persecución, que derivó en una balacera.

“En la esquina de las calles Amado Nervo y Salvador Díaz Mirón, uno de los sujetos sacó de entre sus ropas un arma de fuego y efectuó disparos en contra de los policías quienes, al ver en riesgo su vida, repelieron la agresión y detuvieron al posible responsable”, informó la SSC.

Tras el altercado, la policía solicitó el apoyo de una ambulancia y paramédicos atendieron al lesionado de 16 años, que fue trasladado a un hospital bajo custodia de las autoridades.

Mientras tanto, las otras personas continuaron con su huida apoyados por otro sujeto. Sin embargo, metros más adelante, efectivos policiales los detuvieron y les realizaron una revisión preventiva.

Así, los policías les hallaron “dos armas de fuego cortas con dos cargadores y 19 cartuchos útiles, 60 bolsas con aparente marihuana, tres teléfonos celulares y dos bolsos tipo cangurera”.

Por los hechos, los posibles implicados de 28, 22 y 21 años fueron presentados junto con lo asegurado y el vehículo, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Por su parte, los oficiales que repelieron la agresión fueron presentados ante la autoridad ministerial para rendir su declaración, y personal de la Dirección General de Asuntos Internos “tomó conocimiento de lo ocurrido para coadyuvar con las indagatorias correspondientes”.