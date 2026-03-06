Clima

Sábado frío: activan alerta en cuatro alcaldías de la CDMX

Emiten recomendaciones por frío en cuatro demarcaciones de la capital para el sábado 7 de marzo.
viernes, 6 de marzo de 2026 · 16:02

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se activa la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 7 de marzo de 2026 en las demarcaciones de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan.

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 01:00 horas y las 08:00 horas del sábado.

Recomendaciones para el frío

  • Proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas
  • Usar calentadores y/o chimeneas con una ventilación adecuada
  • Mantener el esquema de vacunación actualizado (Covid, influenza y neumococo).
  • Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
  • Ingerir abundante agua.
  • Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
  • Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.
  • En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
  • Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.

