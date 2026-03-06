Sábado frío: activan alerta en cuatro alcaldías de la CDMX

Frío en la CDMX. Foto: Hugo Cruz / Procesofoto / DF

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se activa la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 7 de marzo de 2026 en las demarcaciones de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan.

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 01:00 horas y las 08:00 horas del sábado.

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 07/03/2026 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC y @TlalpanAl.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/Tr0EFCdxuN — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 6, 2026

Recomendaciones para el frío

Proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas

Usar calentadores y/o chimeneas con una ventilación adecuada

Mantener el esquema de vacunación actualizado (Covid, influenza y neumococo).

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua.

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.