Sábado frío: activan alerta en cuatro alcaldías de la CDMX

Sábado frío: activan alerta en cuatro alcaldías de la CDMXEmiten recomendaciones por frío en cuatro demarcaciones de la capital para el sábado 7 de marzo.
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se activa la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 7 de marzo de 2026 en las demarcaciones de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan.
Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 01:00 horas y las 08:00 horas del sábado.
Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 07/03/2026 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC y @TlalpanAl.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/Tr0EFCdxuN— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 6, 2026
Recomendaciones para el frío
- Proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas
- Usar calentadores y/o chimeneas con una ventilación adecuada
- Mantener el esquema de vacunación actualizado (Covid, influenza y neumococo).
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
- Ingerir abundante agua.
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
- Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.