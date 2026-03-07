El Mundial podría provocar desplazamientos si prevalecen intereses inmobiliarios: CDHCM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), María Dolores González Saravia, advirtió que la organización de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026 podría generar presiones urbanas, desplazamientos de población y vulneraciones a derechos humanos si prevalecen intereses inmobiliarios y turísticos sobre el uso del espacio público.

Durante la presentación de la campaña “CDHCM Tu cancha de Derechos”, la ombudsperson capitalina sostuvo: “En experiencias previas, históricamente, en los contextos de mundiales se han planteado fuertes desafíos para las ciudades sede”.

Entonces, señaló que en países como Sudáfrica, Brasil, Rusia o Qatar se documentaron casos de desplazamiento de poblaciones, colisión de derechos entre distintos actores sociales y vulneraciones a derechos sociales derivadas de las transformaciones urbanas asociadas a estos eventos.

“Sabemos que estas presiones también se vivirán en la ciudad y, por lo tanto, la importancia de poder generar un proceso de prevención”, dijo.

En ese contexto, advirtió sobre la “fuerte presión de intereses inmobiliarios, turísticos y de otro tipo, y su presión sobre el espacio público”.

La funcionaria explicó que la estrategia de la Comisión se basará en el enfoque del Derecho a la Ciudad, que plantea que todas las personas tienen derecho a habitar, transitar, trabajar y convivir en el espacio urbano en condiciones de igualdad y sin discriminación, independientemente de su situación social o económica.

Entre los sectores que la institución identifica como poblaciones en riesgo ante el contexto del Mundial se encuentran las personas en situación de calle, trabajadoras sexuales, comerciantes que realizan actividades económicas en la vía pública, personas migrantes y comunidades empobrecidas.

En ese sentido, advirtió que el Mundial no debe convertirse en un factor de exclusión o desplazamiento derivado de medidas de reordenamiento urbano o de intervenciones orientadas a mejorar la imagen de la ciudad ante visitantes internacionales.

“Se requiere proteger y garantizar estos derechos frente a cualquier tentación de exclusión o violación de los mismos en razón económica de este mega evento”, sostuvo.

Como parte de la estrategia institucional, el organismo lanzó la campaña “CDHCM Tu cancha de Derechos”, una iniciativa que busca difundir los derechos humanos en el contexto del Mundial y promover el uso del espacio público con criterios de inclusión y no discriminación.

La presidenta del organismo explicó que la Comisión asumirá una postura preventiva frente a posibles violaciones a derechos humanos durante la organización y desarrollo del evento deportivo.

“No esperamos a que ocurran las violaciones para actuar. Buscamos identificar los riesgos tempranamente, documentamos las violaciones a derechos humanos y acompañamos a las poblaciones afectadas”, dijo.

Añadió que la institución participará en espacios de coordinación interinstitucional vinculados a la organización del Mundial y llamó a que las decisiones relacionadas con el evento se tomen mediante procesos de diálogo con instituciones públicas, organismos de derechos humanos, organizaciones civiles, colectivos territoriales y el sector privado.

“Un megaevento de esta naturaleza no puede ni debe plantearse de espaldas a las comunidades afectadas ni a las instituciones con mandatos específicos en materia de protección de derechos humanos”, afirmó.

La ombudsperson capitalina también planteó que la organización del Mundial debe sustentarse en principios que incluyan la dignidad humana, la no discriminación, el respeto al Derecho a la Ciudad, la participación social, el derecho a la información y la prohibición de desalojos arbitrarios o desplazamientos forzados.

“Estos principios no son negociables. Son los estándares mínimos que el derecho internacional de los derechos humanos impone a cualquier Estado que organiza un mega evento”, declaró.

Además de las acciones de promoción de derechos, la campaña contempla una estrategia de comunicación y educación pública.

De acuerdo con la Comisión, se difundirán mensajes en pantallas del Metrobús, carteles en estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y contenidos digitales en redes sociales institucionales.

El director ejecutivo de Investigación e Información en Derechos Humanos de la CDHCM, José Miguel Álvarez Ibargüengoitia, presentó a “Pazífica”, una mascota diseñada para acompañar la campaña y promover el conocimiento de los derechos humanos entre la población.

Como parte de las actividades de lanzamiento, también se realizaron los conversatorios “Derecho al deporte, inclusión y construcción de paz” y “Propuestas para la atención a riesgos durante el Mundial”, enfocados en analizar el impacto social del torneo y las medidas necesarias para prevenir vulneraciones a derechos humanos.

González Saravia señaló que el Mundial puede convertirse en un espacio para promover el deporte como derecho humano y no únicamente como espectáculo deportivo.

“El Mundial no puede ser sólo un espectáculo de consumo masivo que ignore estas prácticas comunitarias y territoriales, que son en muchos casos vitales para la cohesión social”, afirmó.

Añadió que el desafío consiste en que la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026 no profundice desigualdades ni genere exclusión, sino que contribuya a fortalecer políticas públicas incluyentes que permanezcan después del evento.

“El desafío central consiste en que la Copa Mundial no genere mayor exclusión, desplazamiento ni discriminación, sino que contribuya a fortalecer instituciones más justas, políticas públicas más incluyentes que permanezcan más allá de este evento”, concluyó.