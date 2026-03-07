Marcha 8M en CDMX: Así se podrá llegar al Monumento a la Revolución

La Marcha del 8M frente al Monumento a la Revolución en la CDMX. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El Monumento a la Revolución se ha consolidado, un año más, como uno de los puntos estratégicos de la movilización del 8M, que se llevará a cabo este domingo en la Ciudad de México.

El 8 de marzo, día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, miles de personas, colectivas, madres buscadoras, estudiantes y organizaciones se congregarán en el emblemático espacio, ubicado en la Plaza de la República, para comenzar su manifestación contra la persistente violencia machista, los feminicidios y la impunidad que envuelve la vida cotidiana de las mexicanas.

En un país donde las cifras oficiales siguen registrando altos índices de violencia de género, la marcha del 8M mantiene su carácter reivindicativo, feminista, de protesta y de unidad.

Desde hace años, el Monumento a la Revolución ha funcionado como punto de concentración para diversos contingentes, algunos separatistas, otros inclusivos de infancias o enfocados en demandas específicas como pensiones dignas y el aborto legal.

Del monumento histórico, varias asistentes parten hacia el Zócalo, pasando por avenidas como Juárez y 5 de Mayo, en una ruta que tiñe de morado el centro capitalino, con bengalas de humo, paliacates, pancartas, prendas, lonas y más.

Ante la posible saturación vial y el cierre de calles en el primer cuadro de la ciudad, estas son las mejores opciones para llegar al Monumento a la Revolución utilizando transporte público, recomendadas por su eficiencia y cercanía en días de alta afluencia como el 8M:

Metro – Línea 2 (azul): la estación Revolución es la opción más directa. Al salir, basta con caminar cinco minutos por Ponciano Arriaga. La cúpula del monumento es visible de inmediato, pero, aunque esta es la alternativa más confiable, se espera una gran demanda en la estación, así como en las aledañas (Hidalgo y San Cosme).

Metrobús – Línea 1 (Avenida Insurgentes): se recomienda bajar en la estación Plaza de la República. La parada está a un costado del Monumento a la Revolución, por lo que podrás llegar en menos de dos minutos caminando.

Metrobús – Línea 4: las estaciones más cercanas son México-Tenochtitlan o Museo San Carlos, aunque ambas requieren una caminata de aproximadamente 10 minutos para llegar.

Metrobús – Línea 7: puedes bajar en la estación El Caballito o Hidalgo y caminar entre 10 a 15 minutos por Paseo de la Reforma y por Avenida México-Tenochtitlan.

Otras recomendaciones son: