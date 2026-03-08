8M en CDMX: Marchan 120 mil entre consignas contra violencia, desapariciones y el Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A menos de cien días de que la capital del país reciba la Copa Mundial de la FIFA 2026, el torneo apareció este año como una de las consignas que atravesaron la marcha del Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México: “¡Les importa más el Mundial que los feminicidios!”.

Al término de la jornada, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó en su cuenta de X que la movilización concluyó con “saldo blanco” y la participación de más de 120 mil mujeres.

El Mundial de Futbol no fue el tema dominante de la movilización —marcada por denuncias de feminicidio, desapariciones y violencia contra las mujeres—, pero sí un mensaje que surgió en carteles, intervenciones urbanas y acciones de colectivos que cuestionaron el evento deportivo y las prioridades del Gobierno federal y local —encabezado por las morenistas Claudia Sheinbaum y Clara Brugada— frente a la crisis de violencia en el país.

Foto: Ximena Arochi

La expresión más visible ocurrió al final de la marcha, cuando los contingentes comenzaron a llenar la plancha del Zócalo.

Frente a Palacio Nacional, integrantes del Frente Antigentrificación escribieron con pintura blanca una consigna de gran tamaño sobre el suelo de la plaza, justo frente a los tapiales colocados por las autoridades para proteger el edificio: “No al Mundial del despojo”.

Una de las participantes, quien se identificó con el seudónimo de “Lágrima” y dijo formar parte también de la Asamblea Antimundialista, explicó en entrevista con Proceso que la acción buscó vincular las demandas feministas con las críticas al torneo relacionadas con despojos y gentrificación: “Son las mujeres, sobre todo de la tercera edad, quienes están más vulnerables en el tema de la vivienda, y estos eventos las ponen más en riesgo”.

“Estamos a pocos meses del encuentro del Mundial y tanto la presidenta como la jefa de Gobierno han beneficiado a plataformas, mientras pedimos que se respete el derecho a la protesta y la vivienda”, agregó.

Fotos: Montserrat López

La activista señaló que distintos colectivos han mantenido asambleas en el pueblo de Santa Úrsula, en la alcaldía Coyoacán, donde se ubica el estadio que albergará partidos del torneo: “Estamos muy en coordinación con las peticiones que tiene la gente que habita y que tiene arraigo en el pueblo, pero Brugada no ha escuchado”.

Y compartió que los colectivos han realizado acciones antimundialistas en los alrededores del estadio y no descartan nuevas protestas durante eventos vinculados con el torneo.

“Vienen fechas importantes”, advirtió al ser consultada sobre posibles movilizaciones durante el Mundial.

En la marcha de este 8 de marzo, la crítica al torneo también se visibilizó durante el recorrido de los contingentes.

Sobre la avenida Juárez, casi esquina con Paseo de la Reforma, fue intervenido uno de los espectaculares que la cerveza Corona colocó a nivel de banqueta con publicidad del Mundial.

El anuncio mostraba a dos aficionados celebrando con camisetas de la selección mexicana junto a la pregunta promocional: “¿Qué país va a tener el mejor Mundial?”.

Sobre esa frase, una mujer con el rostro cubierto escribió con aerosol negro una respuesta que transformaba el mensaje: “El que tiene más feminicidios”.

El espectacular se convirtió en un punto donde varias manifestantes se detenían a observar la consigna o a tomar fotografías.

“Creo que hemos visto tanta violencia en un país que va a recibir el Mundial, no es posible esta cantidad de feminicidios, muertes al nivel de una guerra, no es posible que volteemos a ver a otro lado, al evento, es circo; están priorizando una derrama económica que no va a llegar a nosotros”, dijo Galia, una de las mujeres que se detuvo frente al anuncio.

Lucía, otra manifestante, explicó que decidió fotografiar la intervención porque considera importante que quienes visiten el país durante el torneo conozcan ese contexto: “Me parece muy fuerte que haya tantos feminicidios en este país y estén haciendo un Mundial. Mucha gente que viene no sabe qué pasa en México con las mujeres asesinadas, los desaparecidos, la inseguridad. Deben de saberlo, deben de conocer esta otra cara”.

Lorena, una participante que también se acercó al anuncio, resumió el contraste que veía entre la promoción del torneo y la situación del país.

“A mí sí me gusta el futbol, pero entiendo de prioridades. Será un Mundial en un país con desaparecidos, con violencia feminicida, racista, clasista, un Mundial con desigualdades”.

A unos metros de ese espectacular, otro anuncio publicitario del Mundial fue utilizado por la organización “Corazones Robados”, que apoya familias buscadoras, para colocar fichas de búsqueda de mujeres desaparecidas.

Entre quienes participaban en esa acción estaba Lizeth Cardona Martínez, quien mientras pegaba las fichas sobre la publicidad del Mundial declaró: “El Mundial no se puede hacer así, el gobierno nos ha borrado de la lista y no toma en cuenta o no quiere buscar a las más de 133 mil personas desaparecidas, hombres y mujeres”.

También recordó que colectivos de familias buscadoras en la Ciudad de México ya planean manifestarse el día de la inauguración del torneo: “Nos vamos a estar manifestando afuera del Estadio Azteca contra las desapariciones”.

La referencia al Mundial también apareció en algunos de los carteles que las manifestantes llevaban durante la marcha.

Entre las pancartas podía verse una cartulina con un balón de futbol intervenido con símbolos feministas y manchas rojas junto a la frase: “Les importa más el Mundial que los feminicidios”.

Esos mensajes aparecían dentro de un mosaico mucho más amplio de denuncias que dominaba la movilización.

Saldo blanco en la CDMX

Este 2026, la marcha por el Día Internacional de la Mujer en la capital mexicana comenzó antes del mediodía con múltiples contingentes que partieron desde distintos puntos del Paseo de la Reforma y avanzaron hacia el Centro Histórico.

Al finalizar la jornada, Clara Brugada reportó que más de 120 mil mujeres participaron en la movilización y aseguró que la marcha concluyó con “saldo blanco”. En un mensaje difundido en redes sociales, también reconoció la participación de las 800 mujeres policías en el operativo desplegado durante la movilización por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

En los contingentes se observaba la participación de mujeres de todas las edades caminando juntas.

Portaron pañuelos morados y verdes, los colores asociados al movimiento feminista. Muchas llevaban consignas pintadas en el rostro o escritas con marcador sobre los brazos y las manos, mientras otras cargaban carteles, mantas o fotografías.

A diferencia de años anteriores, en los alrededores de los contingentes también se observaba la presencia de hombres acompañando la movilización, algunos con pañuelos morados atados al cuello o a la muñeca o caminando junto a familiares.

En distintos puntos del trayecto había presencia de personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y agentes de tránsito de la SSC que resguardaban intersecciones y realizaban cortes a la circulación vehicular.

Se vio, como cada año, el comercio informal que acompaña la movilización. Sobre las banquetas se instalaron puestos y vendedores ambulantes que ofrecían tanto comida y bebidas como mercancía relacionada con la jornada: pañuelos morados y verdes, maquillaje feminista, playeras con consignas, coronas de flores, listones para el cabello, calcomanías y carteles.

Alrededor de las 13:00 horas, los contingentes comenzaron a ingresar al Zócalo capitalino. Su ingreso continuó hasta después de las 17:00 horas.

El Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México permanecieron protegidos con tapiales instalados previamente por las autoridades, los cuales fueron golpeados por integrantes del Bloque Negro, quienes también realizaron pintas en las estructuras metálicas.

Detrás de esas vallas se encontraban oficiales del agrupamiento Ateneas de la policía capitalina, equipadas con cascos y escudos.

Algunas de ellas también portaban pañuelos morados o verdes sobre el uniforme mientras permanecían formadas detrás de los cercos.

Conforme ingresaban los contingentes al primer cuadro de la CDMX, en los tapiales comenzaron a acumularse los carteles que las manifestantes habían llevado durante la marcha.

Sobre las láminas quedaron pegadas fichas de búsqueda de mujeres desaparecidas, denuncias de violencia, nombres de presuntos agresores y consignas feministas escritas con plumón o pintura.

Entre los carteles podían leerse denuncias, exigencias de justicia y referencias directas a casos de violencia, así como consignas: “Que los ojos de las desaparecidas te persigan en tus sueños y el llanto de sus madres no te dejen dormir”, “Presidenta Sheinbaum: en México las mujeres sí lloran” y “Hoy vine a gritar lo que a ella le hiciste callar”.

El Bloque Negro

En la manifestación se registró la presencia del llamado bloque negro, integrado por mujeres vestidas de negro y con el rostro cubierto con pañuelos, pasamontañas o capuchas.

Ellas comenzaron a golpear las vallas y a prender fuego a papeles y carteles que se habían acumulado en el suelo. Del otro lado del cerco permanecían formadas las oficiales del agrupamiento Ateneas, quienes lanzaron gases irritantes hacia el lado de las manifestantes.

La nube se extendió sobre la plancha del Zócalo y obligó a varias mujeres a agacharse, cubrirse el rostro o retroceder mientras intentaban alejarse de los gases.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno (SECGOB), el bloque negro fue detectado sobre la avenida Juárez, donde intentaron causar daños a un establecimiento, por lo que las autoridades les dieron seguimiento hasta la avenida 5 de Mayo.

Según el reporte de la dependencia, las manifestantes fueron encauzadas por personal policial hacia una zona donde se les retiraron diversos objetos que podían ser utilizados para agredir.

Por su parte, personal de la Policía Metropolitana formó una línea de contención cuando un grupo de manifestantes cruzó una puerta de las vallas colocadas al exterior de la Catedral. Ahí, según la SSC, los elementos exhortaron a las manifestantes a desalojar el área para evitar daños.