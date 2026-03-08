Brugada presumió, en vísperas del 8M, que en 2025 el feminicidio se redujo 35%

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, sostuvo que 2025 el feminicidio se redujo 35% . Foto: @ClaraBrugadaM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, sostuvo que 2025 el feminicidio se redujo 35% y que en 95% de los casos abierto por ese delito, “los responsables tienen órdenes de aprehensión”.

Durante su participación en un evento en el que 4 mil mujeres formaron un mensaje monumental en la plancha del Zócalo, “Siempre Vivas, Libres e Iguales #8M”, realizado en la víspera de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Brugada Molina llamó a “reflexionar que ninguna de las transformaciones de la vida pública de este país ha hecho justicia a las mujeres y hoy estamos en la oportunidad de hacerlo”.

Con un Centro Histórico cubierto por placas de metal y cemento, colocadas días antes de la marcha de mujeres como parte de las actividades conmemorativas al 8 de Marzo, Brugada Molina sostuvo que comparte y respalda los ideales de las manifestantes.

A las mujeres que se manifiestan, “les decimos: el Gobierno de la ciudad respalda la lucha de las mujeres; les decimos, el Gobierno comparte sus ideales y trabaja todos los días para la igualdad”, apuntó.

Al referirse al slogan que ha distinguido al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, primera jefa de Estado mujer, apuntó que si bien es “tiempo de mujeres que gobiernan”, también es tiempo “para hacer justicia a las mujeres”.

La Ciudad de México es una ciudad con pensamiento feminista de derechos y libertades, es la capital de la igualdad, que se siente parte de ese gran movimiento de liberación de las mujeres.

Tras señalar que mantendrá vigente la Alerta de Violencia de Género, con 14 acciones para prevenir la violencia contra las mujeres, aseguró que el año pasado se redujo el feminicidio y que habría prácticamente un abatimiento de la impunidad en ese delito

Foto: Montserrat López

“En 2025 logramos, en solo un año, la reducción del 35 por ciento del delito de feminicidio en la Ciudad de México.

“Hoy, que sepan los que se atrevan a actuar en contra de las mujeres, que en esta ciudad se responde. Hoy, de los casos que se tienen de feminicidios en la ciudad, el 95 por ciento de los responsables tienen órdenes de aprehensión”, sostuvo la ex jefa delegacional en Iztapalapa.

Entre la lista de acciones gubernamentales en favor de las mujeres, Brugada destacó la creación de la Defensoría Jurídica de las Mujeres y la construcción de “100 casas de las Siemprevivas para dar orientación y acompañamiento a las mujeres en la Ciudad de México”.

En el evento participaron mujeres que forman parte de su gabinete, así como alcaldesas y diputadas de Morena.