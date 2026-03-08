“¡Este día no es de fiesta, es de marcha y de protesta!”: miles se manifiestan en CDMX por el 8M

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Miles de mujeres salieron a las calles de la Ciudad de México para protestar por la inseguridad, los feminicidios, las desapariciones y la discriminación, entre otras violencias, en conmemoración del Dia Internacional de la Mujer.

“¡Este día no es de fiesta, es de marcha y de protesta!” fue uno de los gritos que arrancaron la movilización que salió de varios puntos de la ciudad, entre ellos el Ángel de la Independencia, la glorieta de la Diana Cazadora, el Monumento a la Revolución y la Glorieta de las Mujeres que Lucha, para terminar el recorrido en el Zócalo capitalino.

Fotos: Montserrat López

Desde las 8:00 de la mañana de este domingo, la efervescencia femenina se advirtió en las inmediaciones del Paseo de la Reforma, que se vio pintado de violeta.

A pesar de que la marcha estaba programada para iniciar a las 12:00, los primeros contingentes salieron una hora antes, por la asistencia nutrida y animada de manifestantes concentradas en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, punto de encuentro del grueso de los contingentes.

Y es que las motivaciones para salir a protestar no son pocas.

Amnistía Internacional, una de las organizaciones que participaron en la movilización al ritmo de una batucada, alertó que, de enero a octubre de 2025, 2 mil 378 mujeres fueron asesinadas, mientras que en enero de este año, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 128 muertes dolosas de mujeres, de las cuales cinco eran mujeres menores de edad.

De datos del Registro de Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), 102 mil 684 son hombres y 28 mil 768 mujeres, mientras que 406 no están identificada. En enero de este año, 631 personas desaparecieron, de las cuales 470 eran hombres y 161 mujeres. En enero las cifras de desaparecidos prácticamente no variaron, con 621 registros, 438 hombres y 183 mujeres, siendo los estados con más desaparecidos el Estado de México (109), Guanajuato (55) y Sonora (48).

En el proclamado tiempo de mujeres, la directora para México de Amnistía Internacional, Edith Olivares Ferreto, puntualizó que está urge que “se ponga fin a los feminicidios, a la violencia sexual y física, a las que se suma la digital, así como la trata de personas”.

Olivares Ferreto agregó que siguen vigentes las exigencias por el respeto a derechos sexuales y reproductivos, la despenalización completa del aborto, el reconocimiento de los derechos de las mujeres e la diversidad y de las personas con capacidad de gestar, y de manera particular de las mujeres que buscan a sus hijas desaparecidas, los derechos e las mujeres indígenas, de las madres con infancias, de las mujeres migrantes y con discapacidad.

“La lista es larga y el Estado mexicano, sexenio tras sexenio, sigue sin estar a la altura de la responsabilidad que tiene ante las mujeres que somos más de la mitad de los habitantes de este país”, puntualizó.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) reportó el monitoreo del avance de la manifestación durante la ruta establecida, con personal desplegado para la recepción de quejas.

La presidenta del organismo, Dolores González Saravia, alertó que la CDHCDMX en los últimos años ha recibido al menos 500 quejas de mujeres por distintas violaciones de derechos humanos, y destacó que la violencia más grave que se detecta en la Ciudad de México sigue siendo la violencia familiar, que representa el 85% de las violencias registradas y que se ha detectado un aumento preocupante de violencia en las escuelas contra niñas y adolescentes, por lo que “es preocupante que los espacios que deberían ser seguros para las mujeres, ya no lo son”.

Hasta las 16:00, González Saravia no tenía registro de quejas por abusos cometidos por personal policiaco desplegado en la manifestación.

Las actividades por el 8M no culminan con la concentración en el zócalo capitalino, sino que se tienen programadas actividades culturales en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, una vez que culmine la movilización.