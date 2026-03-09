Colapsa edificio en demolición en San Antonio Abad; hay tres personas atrapadas

La jefa de Gobierno en la zona del accidente en avenida San Antonio Abad. Foto: @SGIRPC_CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, asistió la tarde de este lunes a la colonia Tránsito, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde tres personas quedaron atrapadas bajo tres niveles derrumbados en un edificio en proceso de demolición en avenida San Antonio Abad.

La jefa de Gobierno se presentó acompañada de la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC), Miriam Urzúa, y al ser cuestionada por medios de comunicación aclaró que una persona más resultó lesionada, pero ya fue rescatada y recibe atención médica.

“Sabemos perfectamente que se trata de un edificio privado que estaba en demolición y se vinieron abajo tres niveles, tres losas, y tenemos actualmente a tres personas que están atrapadas y están ahorita el conjunto de los esfuerzos de la ciudad para atenderlos”, aseguró.

En seguimiento a las acciones que se realizan en la parte del edificio colapsado en Av. San Antonio Abad, se rescató a una persona, misma que ya fue trasladada para su atención médica; se trabaja en el rescate de 3 personas más.



Como medida de seguridad, se realizó la evacuación…

Y agregó: “Tenemos brigadas homocaninas y tenemos toda una estrategia que tienen aquí los jefes para que poco a poco se pueda rescatar; no es una cosa tan sencilla, pero tienen experiencia total en el rescate”.

Sobre la persona que resultó lesionada, la morenista precisó que fue trasladada con politraumatismo al hospital Rubén Leñero. Durante el momento del derrumbe, hubo 13 personas en el lugar, pero según la dirigente local, no tuvieron complicaciones.

Al ser cuestionada sobre la causa del derrumbe, dijo: “No sabemos todavía la causa, eso es algo que se tiene que investigar; la empresa responsable no tarda en llegar para que también participe, ellos sabrán con más precisión cómo sucedieron las cosas”.

Y descartó que el accidente estuviera relacionado con las obras que promueve su Gobierno, de cara al Mundial de Futbol 2026, sobre la calzada de Tlalpan.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó en un comunicado que sus elementos se trasladaron al lugar de los hechos para atender la emergencia.

También señaló que el inmueble se encuentra en las inmediaciones de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y que al lugar también acudieron elementos de emergencia del Gobierno de la Ciudad de México.

A su vez, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega anunció que ya se atiende el colapso del inmueble y pidió a la " ciudadanía evitar el área y mantenerse informada por canales oficiales".