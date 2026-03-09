Un muerto por el derrumbe en el edificio de San Antonio Abad

El edificio que colapsó sobre Calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito de CDMX. Foto: Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un trabajador murió tras el derrumbe de tres niveles en un edificio en proceso de demolición ubicado en el número 124 de la avenida San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, de la alcaldía Cuauhtémoc, donde equipos de emergencia continúan con las labores de rescate la noche de este 9 de marzo, para localizar a otras dos personas que permanecen atrapadas bajo los escombros.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC), Myriam Urzúa, informó que el cuerpo de uno de los trabajadores ya fue recuperado por personal de rescate y trasladado al anfiteatro ministerial en la coordinación territorial Cuauhtémoc 2, donde los familiares ya se presentaron para concretar la identificación.

Consultada sobre la posibilidad de encontrar con vida a las dos personas que permanecen bajo los escombros, la funcionaria respondió: “Difícil, pero siempre tenemos, te digo, la confianza en que ojalá pudieran haberse resguardado en algún lugar seguro, pero vamos a seguir haciéndolo”.

Las labores de búsqueda se concentran en el área donde colapsaron tres losas del inmueble mientras se realizaban trabajos de demolición.

Urzúa explicó que los rescatistas trabajan en la remoción manual de escombros en una superficie aproximada de 300 metros cuadrados correspondiente a los restos de los primeros niveles del edificio.

“Estamos trabajando a marcha forzada, no estamos dejando ni un minuto de entrar y sacar escombros; ya entraron nuevamente los perros para poder marcarnos algún lugar, pero estamos en la misma situación, seguimos trabajando todos los servicios de emergencia”, dijo.

Añadió que el retiro de escombros se realiza manualmente para reducir riesgos durante la búsqueda: “Estamos trabajando en brigadas; las brigadas cada vez las estamos haciendo más grandes para poder sacar el escombro con mano. Estamos tratando de sacar también la cancelería porque todavía esa cancelería que quedó está con vidrios y entonces queremos darle seguridad a todos los compañeros que están trabajando ahí al interior”.

Los equipos de rescate utilizan brigadas caninas para tratar de identificar puntos donde podrían encontrarse las personas atrapadas: “Estamos tratando de localizarlas dónde están, porque es un área que es importante, por eso metemos a los perros para ver si nos marcan algunos lugares como nos marcaron con el primer trabajador”.

En las labores participan alrededor de 50 elementos de la SGIRyPC, más de 120 integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, cerca de 30 paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Afectaciones por los sismos

Urzúa indicó que el inmueble tenía entre 50 y 60 años de antigüedad y había sido utilizado durante años como oficinas. Según explicó, presentaba antecedentes de afectaciones estructurales derivadas de los sismos de 1985 y 2017.

De acuerdo con la funcionaria, los permisos para realizar la demolición fueron otorgados a finales de octubre y los trabajos comenzaron entre finales de diciembre y enero.

“Estaban haciendo trabajos de demolición, es decir, ellos estaban también poco a poco sacando puertas, ventanas, etcétera, todo lo que empieza a verse en estos edificios”, detalló sobre el momento del derrumbe.

Y precisó que la empresa responsable de la demolición ya se presentó en el sitio, por lo que las autoridades revisan la documentación para verificar que cuente con los permisos y cumpla con la normativa aplicable.

Urzúa indicó que la investigación sobre las causas del colapso corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en tanto, personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) brinda acompañamiento a los familiares de los trabajadores.

Sin relación con las obras del Mundial: Brugada

Horas antes, la jefa de Gobierno, Clara Brugada acudió al lugar del derrumbe e informó que el colapso ocurrió en un edificio privado que se encontraba en proceso de demolición y en el que se vinieron abajo tres niveles.

Según dijo, en el momento del incidente había 13 personas en el lugar: una resultó lesionada y fue trasladada con politraumatismo al Hospital Rubén Leñero, tres quedaron atrapadas bajo los escombros y el resto no presentó complicaciones.

La mandataria capitalina también señaló que la causa del derrumbe aún debía ser investigada y descartó que el accidente estuviera relacionado con las obras que impulsa su administración rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 sobre la calzada de Tlalpan.