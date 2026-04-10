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Activan alerta por lluvias y granizo para la noche de este viernes en la CDMX

La advertencia se activó en estas 10 alcaldías de la capital. Siga estas recomendaciones.
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Nacional
viernes, 10 de abril de 2026 · 17:46

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que se activa Alerta Amarilla por posible caída de granizo para la tarde y noche de este viernes 10 de abril en las alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza.

Peligros:

  • Riesgo de resbalones y caídas para peatones.
  • Posibles afectaciones en techo ligeros y canaletas.
  • Reducción de la visibilidad en vialidades durante la precipitación.

Recomendaciones:

  • Evitar transitar por zonas de pendiente donde el suelo pueda volverse resbaloso.
  • Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados.
  • Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.
  • Portar paraguas o impermeable.
  • Utilizar el agua de la precipitación para regar las plantas.
  • Ubicar a los animales de compañía en zonas de menor riesgo.
  • Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.
  • Apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658 1111 de Locatel, y al 555683 2222 de la SGIRPC.

 

 

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