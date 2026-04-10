Activan alerta por lluvias y granizo para la noche de este viernes en la CDMX

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Activan alerta por lluvias y granizo para la noche de este viernes en la CDMXLa advertencia se activó en estas 10 alcaldías de la capital. Siga estas recomendaciones.
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que se activa Alerta Amarilla por posible caída de granizo para la tarde y noche de este viernes 10 de abril en las alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza.
Peligros:
- Riesgo de resbalones y caídas para peatones.
- Posibles afectaciones en techo ligeros y canaletas.
- Reducción de la visibilidad en vialidades durante la precipitación.
Recomendaciones:
- Evitar transitar por zonas de pendiente donde el suelo pueda volverse resbaloso.
- Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados.
- Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.
- Portar paraguas o impermeable.
- Utilizar el agua de la precipitación para regar las plantas.
- Ubicar a los animales de compañía en zonas de menor riesgo.
- Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.
- Apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658 1111 de Locatel, y al 555683 2222 de la SGIRPC.
Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes, #viento con rachas fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 10/04/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx,… pic.twitter.com/SqlFI8xStq— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 10, 2026