Activan alerta por lluvias y granizo para la noche de este viernes en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que se activa Alerta Amarilla por posible caída de granizo para la tarde y noche de este viernes 10 de abril en las alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza.

Peligros:

Riesgo de resbalones y caídas para peatones.

Posibles afectaciones en techo ligeros y canaletas.

Reducción de la visibilidad en vialidades durante la precipitación.

Recomendaciones:

Evitar transitar por zonas de pendiente donde el suelo pueda volverse resbaloso.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados.

Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Portar paraguas o impermeable.

Utilizar el agua de la precipitación para regar las plantas.

Ubicar a los animales de compañía en zonas de menor riesgo.

Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

Apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658 1111 de Locatel, y al 555683 2222 de la SGIRPC.