Aglomeraciones en el Metro de la CDMX por paro escalonado de trabajadores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La movilidad en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro colapsó este viernes 10 de abril por un paro escalonado de trabajadores que mantiene fuera de circulación 75 trenes de un total de 250 programados —casi una tercera parte de la flota—; mientras la dirección del organismo sostiene que las negociaciones “avanzan de forma correcta e, incluso, están muy avanzadas”.

Este viernes, mientras en las estaciones del Metro los usuarios enfrentaron aglomeraciones por tiempos de espera prolongados, el director general del organismo, Adrián Rubalcava, se encontraba encabezando la entrega pública de canchas rehabilitadas como parte del programa “La pelota vuelve a casa”, en el centro deportivo de San Pablo Chimalpa.

De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), los trabajadores decidieron no laborar tiempo extra en las áreas técnicas y operativas, lo que impactó directamente la salida de trenes en la mayor parte de la red.

En la Línea 1 circulaban 10 de 28 trenes —18 fuera de servicio—; en la Línea 2, 21 de 28; en la Línea 3, 20 de 35 —15 sin operar—; en la Línea 4, 5 de 7; en la Línea 5, 9 de 11; y en la Línea 6, 7 de 11.

La Línea 7 operaba con 14 de 16 trenes; la Línea 8, con 16 de 23 —7 detenidos—; la Línea 9, con 21 de 22; y la Línea B, con 16 de 25 —9 fuera de circulación—.

En los Puestos Centrales de Línea (PCL), la Línea A registraba 11 de 17 trenes en circulación y la Línea 12, 25 de 27.

El paro se originó, según el sindicato, por la “falta de respuesta a soluciones reales y sin dilación”.

La inconformidad fue expresada desde el 4 de febrero, cuando trabajadores marcharon de la estación Balderas al Zócalo para exigir recursos para mantenimiento de trenes, vías e instalaciones, así como atención a problemáticas laborales que —de acuerdo con la organización— inciden en la operación del sistema y en la seguridad de usuarios y trabajadores.

Tras esa movilización, el titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Héctor Ulises García Nieto, afirmó que se buscarían acuerdos para garantizar la operación del servicio.

Así, el paro escalonado estalló a ocho semanas de que la capital mexicana reciba el Mundial de Futbol 2026 y con él a millones de turistas.

La respuesta oficial del organismo llegó al filo de las 14:00 horas. En un comunicado, aseguró que “existe certeza en que las negociaciones que se llevan a cabo con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo avanzan de forma correcta e, incluso, están muy avanzadas”.

El Metro reconoció que “un sector de trabajadores no está laborando horas extras como medida de protesta”.