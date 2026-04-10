Localizan 219 restos óseos de humanos en los límites de la CDMX y Edomex

La búsqueda se realizó el miércoles, jueves y viernes, y continuará este sábado 11 de abril. Foto: Colectivo Hasta Encontrarles CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de desaparecidos de la Ciudad de México reportaron el hallazgo de 219 restos óseos de origen humano en la zona de las lagunas de La Habana, en los límites entre Chalco y El Xico, durante la primera etapa de la Jornada de Búsqueda por Patrones Tláhuac-Chalco, realizada del 7 al 10 de abril.

Debido a la magnitud de los hallazgos, las madres y los padres continuarán las labores de búsqueda este sábado 11 de abril.

La noche de este viernes emitieron un comunicado firmado por los colectivos Una Luz en el Camino, Hasta Encontrarles CDMX, Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, así como por familias independientes.

En el documento explicaron que los restos fueron localizados a lo largo de una jornada de cuatro días en la zona, ubicada en los límites de la alcaldía Tláhuac con el Estado de México.

Las labores comenzaron el martes 7 de abril, cuando los buscadores localizaron 49 restos; el miércoles hallaron 29; el jueves 51 y 90 el viernes.

Las familias y colectivos señalaron que el hallazgo motivó una “indignación, profunda preocupación y firme exigencia” ante la magnitud de los restos encontrados en la zona, la cual identificaron como un punto de “alto interés forense” que deberá ser explorado de manera exhaustiva en futuras jornadas.

Durante estas labores participaron autoridades de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, la Comisión de Búsqueda del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la Fiscalía del Estado de México, así como elementos de cuerpos de emergencia y seguridad, entre ellos Bomberos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr), el agrupamiento Zorros y la Secretaría de Marina (SEMAR).

Los colectivos exigieron a las autoridades que los trabajos de procesamiento, análisis e identificación de los restos deben realizarse “con el máximo respeto, en un marco de colaboración efectiva y con la escucha permanente a las familias”.

También demandaron que se garantice la identificación plena y pronta con “total transparencia”, así como el acceso continuo a la información sobre los avances de los peritajes.

“Las familias tenemos derecho a la verdad, a la justicia y a un trato digno”, sentenciaron.