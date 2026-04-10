Un sujeto acuchilla en la cabeza a un niño de 4 años en la CDMX (Video)

Un video muestra el traslado del menor a un hospital. Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la alcaldía Álvaro Obregón, un hombre fue retenido por ciudadanos que lo amarraron a un poste luego de que apuñaló en la cabeza a un niño de 4 años, quien fue diagnosticado con probable fractura de cráneo y trasladado a un hospital.

Tras el ataque, uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recibieron el reporte y se dirigieron al lugar, en el cruce de Vasco de Quiroga y Gómez Farías, en la colonia Santa Fe.

En un comunicado, la dependencia relató que al llegar al sitio los policías encontraron al menor con manchas de sangre y al presunto agresor con lesiones en la cabeza, inmovilizado por personas en el lugar.

Según los testimonios de los ciudadanos, el hombre atacó al niño con un cuchillo y quienes se encontraban en la zona intervinieron, lo sometieron, lo retuvieron y lo ataron a un poste para impedir que huyera o agrediera a otras personas.

Paramédicos valoraron al menor y lo trasladaron para recibir atención médica especializada. Durante el operativo, un helicóptero Cóndor de la SSC lo llevó al estacionamiento de una tienda departamental en la calzada Legaria, desde donde continuó su traslado por vía terrestre al Hospital Pediátrico de Legaria.

El presunto agresor también fue llevado a un hospital bajo custodia policial, con una herida cortante en la cabeza, golpes contusos y lesiones en distintas partes del cuerpo.

La SSC informó que dio parte al agente del Ministerio Público para iniciar las investigaciones y determinar la situación jurídica del detenido, el cual también podría estar relacionado con otra agresión perpetrada el pasado 27 de febrero, en la que también fue detenido.

Según la dependencia, ese día el sujeto ingresó a una tienda departamental en la colonia Estado de Hidalgo, donde se atrincheró y amenazó a empleados con un tubo.