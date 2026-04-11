Lluvias en la CDMX

Alerta: estas alcaldías de CDMX están bajo advertencia por lluvia y granizo la noche del sábado

Se prevé lluvia de entre 15 y 29 mm, caída de granizo y viento mayor a 50 km/h, entre las 13:00 y las 21:00 horas de este 11 de abril. Protección Civil emitió las siguientes recomendaciones.
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Nacional
sábado, 11 de abril de 2026 · 16:12

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa que, se activa Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta tarde y noche en las demarcaciones: Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Venustiano Carranza.

Se prevé lluvia de entre 15 y 29 mm, caída de granizo y viento mayor a 50 km/h, entre las 13:00 y las 21:00 horas de este 11 de abril.

Peligros asociados:

  • Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas.
  • Caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones:

  • Evitar transitar por zonas de pendiente donde el suelo pueda volverse resbaloso.
  • Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados.
  • Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.
  • Portar paraguas o impermeable.
  • Utilizar el agua de la precipitación para regar las plantas.
  • Ubicar a los animales de compañía en zonas de menor riesgo.
  • Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan.
  • No verter grasas en el drenaje.
  • Apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658 1111 de Locatel, y al 555683 2222 de la SGIRPC.

 

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