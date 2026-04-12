Colapsa la vialidad al sur de CDMX por cierres en Tlalpan y División del Norte

El tráfico en Calzada de Tlalpan este domingo 12 de abril. Foto: Redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por segundo día consecutivo la vialidad al sur de la Ciudad de México colapsó, esta vez, por los eventos deportivos y culturales que generaron el cierre parcial de Calzada de Tlalpan y Avenida División del Norte.

Este domingo por la mañana, el gobierno de la CDMX cerró dos carriles de la calzada de Tlalpan con dirección a Taxqueña para realizar una rodada de patinaje desde el Zócalo hasta el Estadio Banorte.

Simultáneamente los carriles con dirección al sur de la avenida División del Norte también fueron cerrados hasta Miguel Ángel de Quevedo por la realización del paseo dominical ciclista.

Más adelante, a la altura del entronque con Calzada de Tlalpan, la circulación también se ve afectada por la presencia de comerciantes ambulantes y visitantes del tianguis del Museo del Automóvil.

En este punto, los cuatro carriles de Tlalpan fueron cerrados momentáneamente para dar paso a los participantes de la rodada de patinaje, pero ante la molestia de los automovilistas que buscan llegar al sur de la capital, elementos de Tránsito reabrieron la circulación, por lo que patinadores y ciclistas que se encontraban en este punto tuvieron que utilizar el nuevo carril de la ciclovía para llegar al Estadio Banorte.

Este es el segundo día consecutivo que el sur de la Ciudad de México vive caos vial.

Ayer, la realización del partido América-Cruz Azul también provocó el cierre de calles aledañas al Estadio Banorte que colapsaron la circulación de los vehículos.