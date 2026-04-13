Localizan 317 restos óseos en límites de Tláhuac y Chalco

Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX. Foto: Facebook / Comisión de Búsqueda de Personas CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A tres días de que colectivos de familias buscadoras reportaron el hallazgo de 219 restos óseos en la zona de las lagunas de La Habana, autoridades de la Ciudad de México informaron que, en el mismo polígono de búsqueda, la cifra de elementos localizados ascendió a 317, los cuales podrían corresponder al menos a tres individuos.

El dato fue dado a conocer por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Comisión de Búsqueda de Personas local (CBP), en un boletín conjunto en el que señalaron que la Jornada de Búsqueda por Patrones se mantiene en la zona ubicada en los límites entre la alcaldía Tláhuac y el municipio de Chalco, en el Estado de México.

De acuerdo con la información oficial, hasta el corte más reciente se han explorado 168 mil 550 metros cuadrados, de los cuales 41 mil 219 corresponden a superficie terrestre y 127 mil 331 a zona lacustre.

Los elementos óseos localizados fueron trasladados por personal de la Coordinación General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la FGJCDMX para su análisis especializado, con el objetivo de determinar su origen, temporalidad y posible correspondencia con personas reportadas como desaparecidas, conforme a registros institucionales.

En las labores participan fuerzas federales, entre ellas la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional, así como la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, personal de la alcaldía Tláhuac y dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, incluida la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC), la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr), el Heroico Cuerpo de Bomberos y el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

En total, de acuerdo con el reporte institucional, se registraron 415 personas servidoras públicas, junto con 22 familias buscadoras, 78 personas solidarias y 15 representantes de medios de comunicación que acompañan las actividades en campo.

Lo anterior se suma a los hallazgos reportados por la Fiscalía y la Comisión capitalinas hace apenas 10 días, cuando informaron que entre mayo de 2025 y marzo de 2026 los restos de 13 personas –incluidos dos menores de edad– fueron localizados en la capital mexicana y su zona conurbada como resultado de las Jornadas de Búsqueda por Patrones.