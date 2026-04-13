PAN respalda negativa de Tabe a autorizar Fan Fest del Mundial en la Miguel Hidalgo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A 59 días del inicio del Mundial de Futbol 2026, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Andrés Atayde, respaldó la negativa del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, de autorizar Fan Fest en la demarcación sin una ampliación presupuestal, y sostuvo que la organización de estos eventos no puede trasladarse a las alcaldías sin recursos adicionales.

El posicionamiento se da como seguimiento a lo anunciado el pasado 6 de abril por Tabe, quien afirmó que su administración no cuenta con capacidad operativa ni financiera para atender eventos masivos sin afectar los servicios destinados a la población, y planteó que, en caso de autorizarse, la responsabilidad recaiga en el Gobierno de la Ciudad de México, a cargo de la morenista, Clara Brugada, o en instancias federales.

En ese contexto, Atayde declaró este 13 de abril: “El planteamiento que hace el alcalde Mauricio Tabe tiene que ver con decirle al gobierno de la Ciudad de México, si quieren responsabilizar a las alcaldías de eventos extraordinarios como lo son los Fan Fest, las alcaldías, por supuesto, se harán responsables, pero no se vale otorgarles o delegarles responsabilidad con el mismo recurso que se les aprobó a principio de año, porque esos recursos son recursos ordinarios que sirven justamente para resolver los problemas ordinarios de las demarcaciones o de las alcaldías”.

El legislador reiteró que, de mantenerse la intención de que las alcaldías asuman la organización de estos espacios públicos durante el Mundial, deberá existir una asignación presupuestal específica para cubrir las exigencias operativas.

“Si el gobierno de la Ciudad de México quiere responsabilizar a las alcaldías de este tipo de eventos, por supuesto, pero eso debe venir acompañado de la dotación presupuestal correspondiente para que entonces todo salga como debe salir, que es bien y bonito”, dijo.