Brugada desafía a Tabe: Fan Fest del Mundial sí va en la alcaldía Miguel Hidalgo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que el Fan Fest del Mundial de Futbol 2026 sí se realizará en la alcaldía Miguel Hidalgo, pese a la negativa del alcalde panista Mauricio Tabe, y aseguró que el evento se llevará a cabo en un espacio bajo control de su administración.

El posicionamiento se da luego de que el pasado 6 de abril Tabe anunció que su administración no autorizará la instalación de este tipo de eventos en la demarcación, pues, según dijo el opositor, no cuenta con recursos ni personal suficientes para garantizar su operación sin afectar servicios públicos, por lo que, en su caso, la organización debería ser asumida por el Gobierno de la Ciudad de México o por instancias federales.

Este 14 de abril en conferencia, la mandataria morenista sostuvo que la organización del Fan Fest no dependerá de la alcaldía y que la administración central asumirá su realización en un espacio bajo su control: “El Fan Fest que está contemplado en la Miguel Hidalgo lo vamos a llevar a cabo, va a ser en un área que controla la Ciudad de México, y vamos a garantizar que funcione bien”.

Además, rechazó que la realización de estos eventos implique una carga extraordinaria para las alcaldías y afirmó que no se les está delegando ninguna responsabilidad adicional: “A ningún alcalde se le está pidiendo que haga más allá de lo que es su obligación, y la obligación de los alcaldes y alcaldías en general es atender los servicios. Este programa de los festivales futboleros no exige mayor atención por parte de, o de ser responsabilizados, los alcaldes”.

Brugada añadió que los recursos para las alcaldías han sido incrementados, y precisó que en el caso de Miguel Hidalgo se han destinado más de 400 millones de pesos adicionales entre 2025 y 2026 para servicios urbanos.

Brugada agregó: “Aunque el alcalde de la Miguel Hidalgo no quiera cumplir con su obligación, que es atender los servicios, la ciudad va a implementar las tareas que tenemos que hacer en cada uno de los territorios de la ciudad”.

La declaración de Brugada se da una semana después de que Tabe advirtió que la instalación de Fan Fest implica una carga adicional en materia de seguridad, servicios urbanos y atención de emergencias, en un contexto en el que —según dijo— la alcaldía opera con recursos limitados y requiere una ampliación presupuestal para atender la demanda asociada al Mundial.