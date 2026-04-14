Brugada descarta trasfondo político en paro escalonado de trabajadores del Metro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, descartó que el paro escalonado de trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro tenga un trasfondo político, un día después de que su administración informó que se alcanzaron acuerdos con la dirigencia sindical para restablecer este martes 14 de abril la operación de la red.

A pesar del anuncio, ni la dirigente morenista ni su gabinete detallaron los términos de las negociaciones que permitieron levantar el paro, que durante dos jornadas afectó la operación del Metro: el viernes 10 de abril, cuando 75 trenes no salieron a circulación de un total de 250 programados y se contabilizaron 759 vueltas perdidas, y el lunes 13, con 76 trenes fuera de circulación y 800 vueltas no realizadas, según datos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC).

En una conferencia en la que destacó la ausencia del director del Metro, Adrián Rubalcava, la jefa de Gobierno fue cuestionada sobre los acuerdos alcanzados con el sindicato tras el paro escalonado, en particular sobre los 6 mil millones de pesos que solicitaron los trabajadores para mantenimiento y refacciones.

En respuesta, Brugada centró su intervención en la política de inversión en el sistema y sostuvo que “el Metro constituye el bien público de movilidad más importante para la Ciudad de México”.

“Consideramos que, mientras se tenga como prioridad fortalecer al Metro, bienvenidos todos los diálogos; no creo que haya un fondo político; no creo que se trate de afectar a los usuarios, espero más bien que todos, trabajadores, gobierno y lo que sea necesario, siempre para fortalecer al Metro”, declaró Brugada.

Añadió que su administración ha destinado “casi 50 mil millones de pesos” al Metro entre 2025 y 2026, y afirmó que los mil 500 millones de pesos de aportación federal vinculados al Mundial de Futbol 2026 se canalizan al sistema, con “dos terceras partes” dirigidas a mantenimiento.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, precisó que para 2026 se autorizó un presupuesto de 25 mil millones de pesos, que con la aportación federal suma 26 mil 500 millones, y enumeró partidas destinadas a renovación de líneas, mantenimiento de vías, refacciones, escaleras y adquisición de llantas, entre otros rubros.

Sin embargo, tampoco precisó qué compromisos concretos se asumieron con el sindicato. En su intervención, enmarcó el conflicto dentro de los procesos habituales de negociación laboral y afirmó: “Creo que los sindicatos también tienen sus elementos de presión; no fue un paro laboral, fue un asunto de no integrar a algunos trabajadores y extender el horario de los trabajadores, pero creo que en este momento estamos avanzando adecuadamente.

“Ya están de acuerdo, sobre a dónde vamos a destinar los recursos presupuestales y creo que vamos en buen camino”, agregó el funcionario.

¿Qué dice el sindicato?

El descontento de los trabajadores se manifestó desde el 4 de febrero, cuando integrantes del SNTSTC marcharon de la estación Balderas al Zócalo para exigir recursos destinados al mantenimiento de trenes, vías e instalaciones, así como la atención a problemáticas laborales, sin que en ese momento se registraran afectaciones en la operación del servicio.

El paro escalonado estalló el viernes 10 de abril y el sindicato sostuvo que respondía a “falta de atención y respuestas oportunas de parte del Gobierno de la Ciudad de México”. También vinculó su decisión a las condiciones operativas del sistema, entre ellas rezagos en mantenimiento, trenes fuera de servicio y deterioro de infraestructura.

En su posicionamiento, argumentó que, de un total de 391 trenes, el 70% no ha recibido mantenimiento general; que 84 unidades se encuentran detenidas en talleres por falta de refacciones; y que solo 68 trenes se encuentran en condiciones adecuadas para operar. También advirtió que el 30% de las unidades recibe mantenimiento parcial y que las instalaciones fijas —con más de 50 años en operación— no cuentan con mantenimiento suficiente.

Ni Brugada ni el secretario de Movilidad se refirieron a las denuncias de deficiencias en el mantenimiento del Metro, a pesar de la magnitud de las afectaciones y de las demandas planteadas por los trabajadores.