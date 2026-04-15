Brugada insiste en home office durante el Mundial y lanza convocatoria a empresarios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A 57 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, convocó a empresarios y actores económicos de la capital a retomar el home office durante el torneo, como parte de una estrategia para reducir el tráfico y las emisiones en la ciudad.

“Hago una convocatoria a la iniciativa privada, a los empresarios, a todo el conjunto de actores económicos de la ciudad, para que podamos hacer una alianza con el home office, que se utilizó por necesidad cuando la pandemia y después otra vez se abandonó. Entonces, sí necesitamos que durante este Mundial podamos, entre todos, trabajar para lograr que haya menos tráfico, menos tránsito”, declaró la morenista este miércoles 15 de abril.

Brugada recordó: “Estamos gestionando para que las escuelas ese día no tengan clases, que esos días no tengan clases y que también desde todo lo público podamos ayudar".

El llamado se inscribe en la estrategia “Mundial Verde: Con juego limpio, el planeta gana”, un plan de 10 ejes presentado por la mandataria y la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza.

Durante la presentación, Brugada explicó que su objetivo es que el Mundial se lleve a cabo “libre de plásticos de un solo uso” y que esa política se aplique en el estadio, los festivales futboleros y las zonas de mayor concentración de personas en la ciudad.

Álvarez Icaza detalló que el primer eje contempla la creación de un distintivo para espacios y comercios que cumplan con la prohibición de plásticos de un solo uso, así como la implementación de corredores donde estos establecimientos sean identificados durante el Mundial.?

Añadió que se promueve el uso de vasos reutilizables en festivales futboleros y puntos turísticos para reducir desechables.

En el segundo eje, la funcionaria explicó que se instalarán estaciones de retorno para la separación correcta de residuos en espacios como el FIFA Fan Fest y otros eventos masivos, además de la reconversión del Centro de Transferencia Coyoacán —instalación ubicada frente al Estadio Banorte donde se concentran residuos— para adecuarlo al manejo y separación de basura durante el torneo.

Como tercer eje, añadió que los residuos generados, como PET y envases tipo Tetra Pak, serán transformados en mobiliario urbano para la ciudad.

También indicó que se incorporarán productos del suelo de conservación al circuito del Mundial. Detalló que se promoverá la comercialización de nopal producido en Milpa Alta en festivales futboleros, en el FIFA Fan Fest y en tiendas de autoservicio, así como la distribución de miel proveniente de Xochimilco como amenidad en hoteles

El plan incorpora la producción de hasta 500 mil matracas elaboradas con carrizo extraído de los canales de Xochimilco, como parte de un esquema de aprovechamiento de materiales del suelo de conservación.

En el entorno del Estadio Banorte, Álvarez Icaza dijo que aplicará el eje de “justicia climática”, que contempla la instalación de 16 mil 196 componentes —entre sistemas de captación de agua de lluvia, calentadores solares y huertos urbanos— en colonias aledañas. Estas acciones están dirigidas a reducir consumo de gas, gasto en agua y emisiones.