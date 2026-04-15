Pasajeros de la Línea 3 del Metro caminan por las vías tras falla eléctrica (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una falla eléctrica dejó sin servicio un tramo de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro este miércoles 15, lo que obligó al desalojo de trenes y a la implementación de un operativo emergente con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La falta de energía en las vías entre las estaciones Copilco y Universidad obligó a descender a los usuarios de trenes detenidos en el túnel, con apoyo de personal de Protección Civil y Seguridad Industrial, quienes los guiaron hacia los andenes.

En una tarjeta informativa, el Gobierno de la Ciudad de México precisó que, por instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se desplegaron 35 unidades de RTP para el traslado de usuarios, con apoyo de elementos del sector Xotepingo de la SSC, quienes realizaron traslados entre las estaciones Miguel Ángel de Quevedo y Universidad.

Por su parte, el Metro informó que técnicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudieron para el restablecimiento de la acometida necesaria para energizar las vías en el tramo mencionado.

?? Una falla eléctrica detuvo la Línea 3 del Metro CDMX y obligó a evacuar a usuarios por las vías, luego de permanecer más de 35 minutos atrapados dentro de los túneles.



El STC confirmó que el servicio está suspendido de Copilco a Universidad y opera de forma provisional entre… pic.twitter.com/xHR7LhXc6h — Patricia Estrada (@estradapaty) April 16, 2026

De acuerdo el STC Metro, la afectación se originó por “un disturbio eléctrico ajeno a las instalaciones del Metro”, que impactó una subestación eléctrica en el tramo Universidad-Copilco.

Por separado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) precisó en su cuenta de X, a las 20:51 horas, que identificó una falla en un circuito de la subestación Taxqueña, la cual afectó el suministro del Metro, por lo que su personal inició trabajos para restablecer el servicio.

Mientras se realizaban los trabajos, el Metro informó en sus redes que el servicio operó únicamente de Indios Verdes a Miguel Ángel de Quevedo, en tanto que el tramo restante fue cubierto con unidades de apoyo.

Más tarde, a las 21:14 horas, el director general del STC, Adrián Rubalcava, informó que se reanudó en su totalidad el servicio en la Línea 3: “Tras atender un disturbio eléctrico externo a la operación del Sistema” y agregó que “la circulación de los trenes se normaliza de manera gradual”.