Alerta por calor el sábado en estas alcaldías de la CDMX

Calor en la explanada del Monumento a la Revolución, Ciudad de México. Foto: Alejandro Saldívar

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas altas para la tarde del sábado, en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Se prevén temperaturas de entre 30 a 32 °C, de las 13:00 a las 18:00 horas del 18 abril.

Recomendaciones por altas temperaturas:

Usar bloqueador solar, incluso los días nublados, ubicar.

Permanecer en lugares frescos, vestir ropa de colores claros.

Utilizar gafas de sol, sombrero o gorra.

Evitar comer en la vía pública, ya que los alimentos se descomponen rápidamente.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 9-1-1, al 55 5658 1111 de Locatel y al 55 5683 2222 de la SGIRPC.