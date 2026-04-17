Feminicidio de Edith Guadalupe expone deficiencias y corrupción en la Fiscalía de la CDMX

El cuerpo de Edith Guadalupe fue localizado en el edificio de Avenida Revolución 829, en la colonia Nonoalco de la alcaldía Benito Juárez. Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El feminicidio de Edith Guadalupe Valdés colocó al Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, bajo escrutinio público al exhibir una cadena de omisiones y retrasos en la activación de la búsqueda desde las primeras horas de su desaparición, en un caso donde la familia, ante la falta de intervención efectiva, realizó por su cuenta el rastreo de cámaras, reconstruyó la ruta y ubicó el inmueble donde fue localizada sin vida, evidenciando con su propia búsqueda las deficiencias en la respuesta institucional.

Frente a los hechos, la dirigente morenista fijó de último momento una postura pública en la que lamentó el feminicidio y se refirió a las irregularidades mencionadas: “He solicitado respetuosamente a la Fiscalía investigar a fondo y hasta las últimas consecuencias los señalamientos de irregularidades por la familia de Edith, actos que pueden ser de corrupción o de negligencia de algún servidor público encargado de investigar este doloroso feminicidio”.

El 15 de abril pasado, la víctima de 21 años salió de su casa y abordó un mototaxi en la colonia Magdalena Atlazolpa, de la alcaldía Iztapalapa, para ir a una presunta entrevista de trabajo. Esa fue la última vez que la vieron, pues la madrugada entre ese mismo día y el 16 de abril su familia la reportó como desaparecida en el Centro de Atención a Búsqueda de Personas (CAIBP), donde también proporcionaron a las autoridades la ubicación donde habría sido dicho encuentro laboral, en el edificio marcado con el número 829 sobre la avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez.

La tía de Edith Guadalupe, Magdalena, declaró a medios que desde el primer momento enfrentaron ineficiencia por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Comisión de Búsqueda de Personas.

Frente a la falta de intervención, la familia decidió asumir la búsqueda con sus propios recursos: desde el 15 de abril los primos se “plantaron” en el domicilio donde fue citada; también contrataron a un investigador privado y pidieron ayuda a los vecinos para recolectar grabaciones de videovigilancia y así reconstruir la ruta que realizó la joven desde que salió de casa.

La tía de la víctima precisó que el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) les proporcionó videograbaciones de su sistema que muestran cómo Edith Guadalupe ingresó al edificio: “Los videos sí muestran cómo entró, pero ya no salió”.

Mientras la familia se dedicaba a recabar los indicios que detonaron en el hallazgo del cuerpo, la FGJCDMX argumentaba que había que dejar pasar 72 horas “porque se pudo haber ido con el novio y con amigas”.

En medio de esta respuesta institucional y la desesperación provocada por la desaparición de Edith Guadalupe, la noche del 16 de abril su familia se manifestó en las inmediaciones del edificio donde se concentraban las pistas sobre su paradero.

Con pancartas y megáfono en mano bloquearon el paso vehicular sobre la avenida Revolución y exigieron a la FGJCDMX que interviniera el lugar; también denunciaron que un funcionario de la institución les pidió dinero a cambio de realizar las investigaciones del caso.

La madrugada de este 17 de abril, la administradora del inmueble permitió a las autoridades realizar una revisión del lugar mientras los inconformes permanecieron sobre la vía pública, entre el bloqueo y la exigencia de información. Horas después, la familia fue notificada del hallazgo de un cuerpo y las imágenes de la madre de Edith Guadalupe Valdés recibiendo la noticia se viralizaron en redes sociales y medios de comunicación.

Poco antes de las 12:30, el tío de la joven, Francisco Luna, confirmó que se trataba de ella.

Antes de solicitar a los medios privacidad para vivir el duelo, Magdalena hizo un pronunciamiento más sobre el desempeño de las autoridades en la búsqueda de su sobrina: “Que quede claro, Fiscalía no hizo nada, todo fue por la familia de Edith, por nuestros propios medios, por nuestras propias investigaciones; todo el dinero que le inyectamos fue para encontrarla; desgraciadamente la encontramos sin vida, pero la encontramos nosotros”.

La respuesta institucional

En una conferencia de último momento, la fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, afirmó que ya hay una persona identificada por su presunta responsabilidad en el feminicidio y que se ejecutan acciones “para ubicar, detener y llevar a la justicia al probable responsable”.

Aunque afirmó que ya existe una línea definida sobre la persona a la que se busca detener, detalló que aún se realizan diligencias para reconstruir lo ocurrido: verificación de testimonios, entrevistas con la administradora y residentes, análisis de cámaras internas para seguir el recorrido de un sospechoso y la localización del conductor del vehículo que trasladó a Edith Guadalupe al inmueble, cuya declaración fue señalada como relevante para la investigación.

La funcionaria informó que el agente de la Policía de Investigación (PDI) señalado por la familia por presuntos actos de corrupción fue ubicado, que intervino el área de asuntos internos y que “el personal involucrado será separado de sus funciones mientras se desarrollan las indagatorias”.

“La conducta que señalan los familiares es muy grave e inaceptable”, dijo, al detallar que la indagatoria interna abarcará “todos los servidores públicos que participaron desde el reporte hasta la desaparición”.

Alcalde reconoció que desde el momento en el que se denunció la desaparición se contaba con “información relevante que permitía orientar la búsqueda a un domicilio concreto”, pero no fue hasta la tarde de este viernes que las autoridades acudieron a dicho domicilio.

Después de mencionar lo anterior, la funcionaria agregó: “En este tiempo hubo actos de investigación que se realizaron, entre otros, confirmar que efectivamente la víctima había acudido a este domicilio, también lo relacionado con el vehículo que la dejó y posteriormente fue que se acudió. Eso es lo que hay que investigar muy bien y determinar en este caso si hay o no un retraso y quién es el responsable de este retraso”.

Ese reconocimiento se contrapone con lo dicho en la misma conferencia por el comisionado de Búsqueda, Luis Gómez, quien afirmó que “no se debe esperar ninguna hora para poder llevar a cabo las acciones pertinentes de investigación” y que “no debe de haber ninguna demora en el inicio de las acciones de búsqueda e investigación”.

Bertha Alcalde retomó los señalamientos de la familia sobre la forma en que Edith Guadalupe fue citada al inmueble y afirmó: “Siempre es muy importante que se pueda identificar si hubo o no un posible esquema de trata; va a ser una de las líneas de investigación que vamos a agotar a partir de estos señalamientos”. Sin embargo, en la misma intervención sostuvo que no tienen denuncias relacionadas con el inmueble.