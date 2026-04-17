Secretaría de las Mujeres ofrece “toda su solidaridad” a familia de joven asesinada en la CDMX

Familiares de Edith Guadalupe acudieron a reconocer el cuerpo en la Fiscalìa de la CDMX. Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de las Mujeres del gobierno federal informó que ya estableció contacto con la familia de Edith Guadalupe Valdés, joven de 21 años reportada como desaparecida y hallada sin vida en la Ciudad de México, y le brinda acompañamiento.

Como ha ocurrido en otros casos que se vuelven mediáticos por las protestas de los familiares de víctimas, la dependencia federal difundió la tarde de este viernes un mensaje en su cuenta oficial de la red social X:

“Tenemos conocimiento de que se investiga bajo el protocolo de feminicidio y confiamos en que las autoridades correspondientes garantizarán cero impunidad y justicia integral.”

La dependencia añadió que sigue “de cerca” el caso y extendió “toda su solidaridad” a la familia y amistades de la víctima de probable feminicidio.

El breve pronunciamiento de la Secretaría de las Mujeres se dio después de que las protestas de familiares y amigos de Edith Guadalupe se hicieron mediáticos.

El comunicado se da también en medio de una Secretaría acéfala desde el miércoles por la noche, tras la renuncia de Citlalli Hernández Mora, quien hizo de lado su compromiso de apoyar a las mujeres víctimas de violencia para regresar al partido Morena como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, para reforzar las alianzas con miras a las elecciones del 2027.