Fiscalía de la CDMX detiene al vigilante del edificio donde hallaron a Edith Guadalupe

La ficha de búsqueda de Edith Guadalupe en el edificio donde fue localizado su cuerpo. Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La FIscalía de la Ciudad de México reportó la captura del presunto homicida de Edith Guadalupe Valdés, de 21 años, cuyo cuerpo fue localizado tres días después de que su familia reportara su desaparición.

En un comunicado, la dependencia informó que fue detenido el vigilante del edificio ubicado en el número 829 de la avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez.

“La indagatoria establece que habría tenido un altercado con Edith y la habría agredido”, dice la nota de prensa.

La Fiscalía capitalina también reportó el hallazgo de sangre en la caseta de vigilancia, “lugar donde ocurrieron los hechos”.

En un video publicado en la red social X, la fiscal Bertha Alcalde Luján dijo que se cumplimentó una orden de aprehensión contra el vigilante del edificio.

“De acuerdo con los actos de investigación que realizó la Fiscalía, se determinó que el lugar de los hechos fue la caseta de vigilancia del edificio, lugar donde se identificaron restos hemáticos, y se logró posicionar al probable responsable”, dice la fiscal en el video.

De acuerdo con la narración de Alcalde Luján, el detenido, Juan Jesús “N”, “golpeó y atacó a la víctima con un desarmador en múltiples ocasiones privándola de la vida”.

Luego, agrega la fiscal, ocultó el cuerpo con arena en el sótano del estacionamiento.