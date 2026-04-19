Brugada inaugura la ciclovía Gran Tenochtitlán con una rodada masiva (fotogalería)

Manifestaciones contra el alza de rentas en la zona aldeaña al Estadio Banorte previo al Mundial 2026. Foto: Miguel Dimayuga

La rodada sobre Calzada de Tlalpan rumbo al Estadio Banorte. Foto: Miguel Dimayuga

Las sexoservidoras de Tlalpan mientras se llevó a cabo la rodada . Foto: Miguel Dimayuga

En el Zócalo capitalino formaron una bicicleta antes de la rodada. Foto: Miguel Dimayuga

La nueva ciclopista conecta el centro con el sur de la capital a lo largo de la Calzada de Tlalpan. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró este domingo la ciclovía Gran Tenochtitlán con una rodada masiva que partió del Zócalo hacia el Estadio Azteca.

La nueva vía conecta el centro con el sur de la capital a lo largo de la Calzada de Tlalpan. “Construir ciclovías no es fácil y genera resistencia, pero esa es la transformación de mentalidad que buscamos. Hoy la Calzada de Tlalpan es de todas y todos”, dijo la mandataria.

Foto: Miguel Dimayuga

La obra, que se enmarca en paquete de intervenciones urbanas para el Mundial 2026, provocó algunas protestas de comerciantes así como de trabajadoras sexuales que históricamente han ejercido su oficio en la dicha vialidad.

Brugada definió el uso de la bicicleta como “un acto profundamente revolucionario” en una ciudad diseñada durante décadas para el automóvil.

La bicicleta es el vehículo más democrático. La puede usar una niña, un niño, jóvenes y adultos mayores. Cada trayecto es una forma de resistir la desigualdad en el uso del espacio público”, afirmó.

Foto: Miguel Dimayuga

Según el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, para la obra se aplicaron 43 mil metros lineales de balizamiento, se instalaron más de 213 conjuntos de señalización horizontal y vertical, y se habilitaron 64 zonas de ascenso y descenso para la convivencia con el transporte público.

“Hoy entregamos cerca de 30 kilómetros ya construidos. En los próximos días concluiremos la obra en su totalidad”, detalló Basulto.