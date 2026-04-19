Fiscalía CDMX niega fabricar culpables; defiende arresto de vigilante en el caso de Edith Guadalupe

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aseguró que la imputación por feminicidio contra el guardia de seguridad Juan Jesús “N” en el caso de Edith Guadalupe se sustenta en datos de prueba.

“La institución cuenta con indicios biológicos y otros elementos que permiten establecer la probable participación del imputado como autor material del feminicidio de Edith Guadalupe”, sostuvo la institución que encabeza Bertha Alcalde en una tarjeta informativa.

La joven de 21 años hallada muerta en el sótano de un edificio de Avenida Revolución 829 en la alcaldía Benito Juárez. El caso ha tenido resonancia mediática tras las denuncias iniciales de ineficiencia y presunta corrupción de integrantes de la Fiscalía.

Este domingo, la dependencia respondió a la postura de familiares del detenido, quienes acusaron a la dependencia de aportar pruebas falsas y de que se le obligó a aceptar su culpabilidad.

“Como resultado de los actos de investigación, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) obtuvo y ejecutó una orden de aprehensión en contra de Juan Jesús N, quien se desempeñaba como vigilante de un inmueble ubicado en Avenida Revolución, alcaldía Benito Juárez, lugar al que ingresó Edith Guadalupe el día de su desaparición”, indicó.

La Fiscalía aseguró que cuenta con indicios biológicos y otros datos de prueba que permiten establecer con solidez la probable participación del detenido como autor material del feminicidio.

?? La Fiscalía CDMX reitera que la imputación por feminicidio contra Juan Jesús “N” se sustenta en datos de prueba.



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“Entre estos elementos, se encuentran hallazgos periciales que vinculan directamente al imputado con los hechos, así como evidencia de que las cámaras de videovigilancia del edificio se encontraban desconectadas durante el periodo en que Edith ingresó al inmueble y que el propio vigilante tenía acceso al sistema de seguridad para manipularlo”, detalló la Fiscalía.

Con base en estos elementos, la Fiscalía de la CDMX afirmó categóricamente que la persona detenida es imputada con sustento en datos de pruebas que apuntan a su participación en los hechos, “las cuales serán fortalecidas con pruebas derivadas de actos de investigación en curso y confrontas genéticas, una vez obtenida la autorización judicial correspondiente”.

La dependencia también aseguró que un video que circula en redes sociales no corresponde a los hechos relacionados con el feminicidio de Edith Guadalupe.

“De acuerdo con el análisis realizado, el material cuenta con un sello de tiempo del 7 de abril de 2026, es decir, ocho días antes de su desaparición, y la mujer que aparece en él no es Edith”, estableció.

???? REAVIVA POLÉMICA EN CASO EDITH GUADALUPE TRAS DIFUSIÓN DE VIDEO ????



La familia de Juan Jesús “N”, señalado en el caso de #EdithGuadalupe, difundió un video donde, según su versión, se observa a un hombre ingresando a un inmueble acompañado de mujeres jóvenes de forma… pic.twitter.com/8kLyxVM37N — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) April 19, 2026

La Fiscalía capitalina aseguró que continúa con la investigación exhaustiva para contar con una visión completa de lo ocurrido y determinar si el imputado actuó solo o con la participación de otras personas, así como identificar posibles hechos delictivos adicionales vinculados a otras mujeres o al inmueble, en cuyo caso se investigarán y perseguirán conforme a la ley.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reitera que no fabrica culpables. La imputación realizada se sustenta en datos de prueba que permitirán sostener el caso tanto en el proceso penal como ante la opinión pública.

“Este caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio, con perspectiva de género y con el compromiso de garantizar el acceso a la verdad y la justicia para Edith y su familia”, concluyó.