Brugada cierra filas con Bertha Alcalde en el caso del feminicidio de Edith Guadalupe

Clara Brugada presentó este lunes el programa de obras en toda la ciudad "Cualli Ohtli", en el antiguo palacio del Ayuntamiento. Foto: Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que su administración tomará medidas para “vigilar más de cerca toda la actuación” de las autoridades ante denuncias de desaparición y garantizar que “de inmediato se actúe”, en medio de los señalamientos por omisiones en la activación de la búsqueda y acusaciones de presunta corrupción dentro de la investigación del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés.

“No podemos permitir que haya impunidad y que haya corrupción. Eso nos lleva a nosotros, como gobierno, a tomar medidas para vigilar más de cerca toda la actuación que se tenga que hacer al respecto, para que cuando haya cualquier denuncia, de cualquier persona desaparecida, de inmediato se actúe”, afirmó la morenista.

En conferencia desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, agregó: “Todas estas instituciones pasan por un proceso de transformación importante; todo lo que se tenga que hacer para que cumplan con su trabajo, con la tarea fundamental que es procurar justicia; ha costado mucho trabajo, y lo que tenga que costar para garantizar que estas instituciones sean instituciones apegadas a la verdad, a la justicia, honestas, esa es nuestra tarea y vamos a insistir en ello

El anuncio se produjo tres días después de que la familia de Edith Guadalupe Valdés denunciará a medios que, tras reportar la desaparición el 15 de abril, enfrentó retrasos en la activación de la búsqueda por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Comisión de Búsqueda de Personas.

Lo anterior derivó en que fueran los propios familiares quienes rastrearon cámaras, reconstruyeron la ruta y ubicaron el inmueble donde la joven fue hallada sin vida.

En ese contexto, Brugada recordó que tres elementos de investigación fueron separados de sus cargos y están bajo indagatoria por posibles irregularidades, mientras la propia Fiscalía abrió una investigación interna para revisar la actuación de los servidores públicos involucrados desde el momento del reporte.

Pese a ese escenario, la mandataria cerró filas con la titular de la Fiscalía capitalina, Bertha Alcalde Luján, pues afirmó que “confía plenamente” en su desempeño y sostuvo que “lo ha demostrado desde que entró”.

El contraste con este reconocimiento, el pasado 17 de abril la propia Fiscalía reconoció que desde el momento en que se denunció la desaparición se contaba con información que permitía orientar la búsqueda a un domicilio específico, aunque la intervención en ese punto se realizó posteriormente, y en paralelo a las acusaciones de la familia sobre la solicitud de dinero por parte de un funcionario para avanzar en el caso.

¿Qué le pasó a Edith Guadalupe Valdés?

La desaparición de Edith Guadalupe Valdés fue reportada la madrugada del 16 de abril, después de que durante el día previo la joven de 21 años abordó un mototaxi en la colonia Magdalena Atlazolpa, en la alcaldía Iztapalapa, para acudir a una supuesta entrevista de trabajo en un inmueble ubicado en avenida Revolución 829, en la alcaldía Benito Juárez.

Desde ese momento, la familia proporcionó a las autoridades la ubicación del sitio al que habría acudido.

Ante la falta de intervención inmediata, los familiares iniciaron por su cuenta la búsqueda: se instalaron en el inmueble, solicitaron apoyo vecinal para recabar grabaciones de videovigilancia, contrataron a un investigador privado y reconstruyeron la ruta de la joven, lo que permitió establecer que ingresó al edificio y no salió.

Según el testimonio de la familia, mientras ellos recabaron indicios, personal de la Fiscalía argumentó que era necesario esperar 72 horas, bajo la hipótesis de que la joven “se pudo haber ido con el novio y con amigas”, de acuerdo con el testimonio de los familiares.

La noche del 16 de abril, los familiares se manifestaron y bloquearon la avenida Revolución para exigir la intervención de las autoridades en el inmueble, donde finalmente, la madrugada del 17 de abril, se permitió el ingreso de personal ministerial. Horas después, la familia fue notificada del hallazgo de un cuerpo en el lugar, que posteriormente fue confirmado como el de Edith Guadalupe.

El 18 de abril, la Fiscalía informó la detención del vigilante del edificio como presunto responsable del feminicidio. Un día después, la institución sostuvo que la imputación por feminicidio se sustenta en datos de prueba, incluidos indicios biológicos y elementos periciales que vinculan al detenido con los hechos, además de evidencia sobre la desconexión de las cámaras de videovigilancia durante el periodo en que la joven ingresó al edificio y el acceso del propio vigilante al sistema de seguridad.