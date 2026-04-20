Brugada promete no escatimar recursos en investigación sobre restos hallados en Tláhuac y Chalco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que su administración no escatimará recursos ni capacidades para garantizar el procesamiento y la investigación de los restos óseos localizados en la zona limítrofe entre Tláhuac y Chalco, donde, hasta el lunes 20 de abril, han sido localizados mil 344 restos en los humedales de esa área, en una jornada de búsqueda iniciada el pasado 7 de abril, que se ha extendido ante la magnitud de los hallazgos.

El posicionamiento de la morenista se produjo tres días después de que las familias buscadoras hicieron públicas denuncias sobre irregularidades en la conducción de la búsqueda en Tláhuac, donde señalaron fallas en el cribado, omisiones en el procesamiento de restos y deficiencias en la integración de equipos periciales.

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En ese pronunciamiento, los colectivos afirmaron que el hallazgo había sido posible por su intervención directa en campo y no como resultado exclusivo de la actuación institucional.

El pronunciamiento ocurre un día después de la llegada a México de Volker Türk, alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, quien anunció que se reunirá con organizaciones civiles, colectivos de víctimas y de desaparecidos, así como con autoridades.

Este lunes 20 de abril, Brugada declaró en conferencia: “Se tendrá lo que sea necesario en cuanto a recursos, lo que se requiera para tener investigación, resultados y análisis de los restos”.

Estuvo acompañada del titular de la Comisión de Búsqueda de Personas local, Luis Gómez Negrete, quien informó que, a solicitud de las propias familias, se integró un equipo forense especializado conformado por personal de la Comisión, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Poder Judicial, con experiencia en intervenciones complejas como el caso de las exhumaciones en el Panteón Civil de Dolores.

“Las familias consideraron que este equipo es el adecuado por su experiencia y resultados, y por ello se decidió que sea el que intervenga en el Lago de Chalco”, explicó el funcionario.

El comisionado indicó que el procesamiento de los hallazgos continúa y no se dará por concluido hasta agotar todas las etapas técnicas necesarias, en un esquema que mantiene coordinación directa con las familias buscadoras, cuya participación ha sido incorporada en el seguimiento y ajuste de los trabajos en campo.

De acuerdo con información compartida por las familias buscadoras, al cierre de esta publicación se han localizado mil 344 restos en la zona.