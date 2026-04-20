Exigen investigar como feminicidio el caso de Karen, presuntamente arrojada de un auto en movimiento

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares y amigos de Karen Mariel Juárez Romero se manifestaron para exigir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) que su muerte sea investigada como feminicidio y no como un accidente, luego de que el 8 de febrero último la joven presuntamente fue arrojada de un vehículo en movimiento y, antes de perder la conciencia, señaló a su pareja como su presunto agresor.

La protesta por lo ocurrido a Karen Mariel Juárez Romero se desarrolló en un momento de presión pública sobre la Fiscalía encabezada por Bertha Alcalde Luján, después de que el caso del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés exhibió fallas en la respuesta institucional desde las primeras horas de la denuncia.

En el caso de Karen Mariel Juárez Romero, el cuestionamiento se traslada a la forma en que las autoridades clarificaron la muerte y han conducido la investigación desde febrero pasado, pese a que, de acuerdo con lo difundido por sus familiares, la joven alcanzó a revelar indicios fundamentales para que el caso sea investigado como feminicidio.

Este 20 de abril, la movilización inició en las inmediaciones de la estación Pino Suárez del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, avanzó por avenida Izazaga hacia la sede de la Fiscalía capitalina y se extendió sobre Eje Central, donde realizaron bloqueos parciales para demandar la intervención de las autoridades.

Foto: José Manuel Jiménez

Otra protesta ocurrió en el casco de Santo Tomás porque ella era estudiante del Politécnico Nacional y presuntamente el agresor vive por la zona.

Durante la protesta, los manifestantes enunciaron consignas como “¡Señor, señora, no sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente!” y “¡No fue accidente, fue feminicidio!”.

También portaron pancartas y mantas en las que escribieron: “Han pasado dos meses y no hay justicia, no se han realizado los peritajes necesarios. Exigimos una investigación real, sin omisiones y sin encubrimientos”.

Entre las diligencias que identificaron como pendientes se encuentran la revisión de cámaras del sistema de videovigilancia en la zona donde ocurrieron los hechos, la reconstrucción de la secuencia del incidente y la localización de las personas que auxiliaron a la víctima tras la caída del vehículo.

Por lo anterior, solicitaron apoyo ciudadano para ubicar a testigos y aportar información que permita avanzar en la investigación. Indicaron que la joven viajaba en un vehículo Versa color azul metálico con placas EC-23ARN, dato que consideran relevante para identificar a quienes estuvieron presentes en el lugar.

¿Qué le pasó a Karen Mariel Juárez Romero?

Karen Mariel Juárez Romero fue ingresada el 8 de febrero en estado grave al Hospital Magdalena de las Salinas, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), alrededor de las 4:40 horas, luego de caer de un vehículo en movimiento sobre Circuito Interior, a la altura de Calzada Vallejo–Insurgentes Norte. Antes de perder la conciencia, alcanzó a señalar que su pareja la agredió y la arrojó del automóvil.

La joven permaneció hospitalizada durante varios días; las lesiones derivadas de la caída le provocaron la amputación de ambas piernas y fue sometida a múltiples intervenciones quirúrgicas. Falleció el 20 de febrero a consecuencia de esas lesiones.

Karen Mariel Juárez Romero era estudiante de la licenciatura en enfermería y se encontraba próxima a concluir su carrera.

Hasta el cierre de esta publicación, la FGJCDMX no ha informado públicamente sobre un cambio en la clasificación del caso ni sobre avances específicos en su investigación bajo el protocolo de feminicidio, mientras la exigencia de justicia se mantiene en las calles y en los llamados públicos de la familia.