Sheinbaum elogia a Bertha Alcalde y pide que se le dé espacio para presente resultados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Es muy buena la fiscal de la Ciudad de México (Bertha Alcalde), es una mujer con valores, honesta”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al referirse al feminicidio de Edith Guadalupe.

También pidió se le dé “espacio” para que presente resultados de esta investigación, luego de que la familia de la víctima declaró que tuvo que hacer el trabajo que le correspondía a la FGJCDMX.

La mandataria mexicana consideró que se trata de un “caso lamentable de esta joven, que entiendo que se catalogó como feminicidio, la muerte de esta joven, muy, muy lamentable y triste”.

Retomó algunas de las denuncias que hizo la familia, de forma pública, entre otras cosas “que se les pidió dinero —hasta donde entiendo— para poder atender el caso”, además de que fueron ellos quienes hicieron todo el trabajo de la fiscalía local, misma que solo se presentó públicamente para indicar que se localizó sin vida a la joven, en el mismo sitio donde sus familiares reportaron a la autoridad que se encontraba, incluso, días antes.

La mandataria federal recurrió a la información de que la Fiscalía capitalina separó del cargo a los funcionarios que no atendieron la denuncia, aunque solo en lo que se hace la investigación.

“Y para poder esclarecer todo lo relacionado con esta joven, y la acusación, o bueno, el presunto responsable que se está haciendo, la Fiscalía tendrá que hacer toda la investigación científica, porque no solo es los testigos, sino la investigación científica del presunto responsable que están determinando”.

Reforma a las fiscalías

Admitió que desde hace tiempo, incluso desde el sexenio pasado, se habló de la necesidad de una reforma a las fiscalías locales y también refirió que la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, presentó su programa de trabajo aunque reconoció que no tuvo mayor impacto bajo la justificación de que hubo mucha información el mismo día que lo presentó.

“Como había tantas notas ese día, quizá no se le dio tanta importancia al programa de trabajo que presentó, que es muy interesante lo que está haciendo la fiscal general. Sería muy bueno que se hiciera público todas las reformas que está planteando dentro de la Fiscalía General de la República”.

Añadió: “Que dentro de las Fiscalías y la propia fiscal y, en general, se revise si es que hay que hacer reformas jurídicas, o es más bien un tema de cumplir con la ley, y de que se destinen los recursos suficientes para que las Fiscalías puedan cumplir con su trabajo. Que no haya… Que sean bien atendidos todos los ciudadanos cuando llegan a presentar una denuncia”.