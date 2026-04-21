Bomberos de la CDMX combaten un incendio en la zona de La Merced (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La noche de este martes 21 de abril se registró un fuerte incendio en puestos semifijos en la zona de La Merced, en los límites de las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, lo que movilizó a cuerpos de emergencia.

De manera preliminar, el equipo de comunicación del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) reportó hasta el cierre de esta publicación una persona intoxicada, 200 evacuadas, 50 locales semifijos y tres edificios afectados.

Desde el sitio, el titular del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, reportó: “Estamos en la calle Adolfo Gurrión, en la Colonia Centro, para atender un incendio que involucra puestos semifijos”.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) precisó en la misma red social: “Equipos de atención de emergencias trabajan en un incendio al interior de un predio ubicado en Rosario y Juan Cuamatzi´n, Zona Centro, Venustiano Carranza. Permite el paso a vehículos de emergencias”.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de su área de orientación vial, indicó a las 22:09 horas que los servicios de emergencia se dirigieron al lugar para atender la emergencia. A las 22:45 confirmó que continuaban las labores en el lugar.

Las columnas de humo generadas por la conflagración se hicieron visibles desde distintos puntos de la capital. Según reportes periodísticos, el incendio se registró frente al Mercado de Sonora, con afectaciones en puestos ambulantes instalados sobre la avenida Fray Servando.

Este siniestro se suma a una recurrente cronología de desastres que han marcado al Mercado de la Merced en la última década. El antecedente más inmediato ocurrió hace menos de dos años, el 20 de junio de 2024, cuando un cortocircuito destruyó 25 puestos semifijos y siete locales en la misma zona de Juan Cuamatzin.

Aún más, el 24 de diciembre de 2019 un incendio en la Nave Mayor dejó un saldo de dos personas fallecidas y mil 500 lesionados.

Estos episodios se añaden al gran incendio de la noche del 27 de febrero de 2013 que afectó al 70% del inmueble.