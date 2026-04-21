Casa de las 3Rs: Inauguran en Coyoacán centro comunitario para tareas de cuidado

Casa de las 3Rs. Foto: Gobierno de la Ciudad de México

El inmueble en la colonia Pedregal de Santo Domingo. Foto: Gobierno de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la Casa de las 3Rs del Cuidado “Pioneras de la Transformación” en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán, en la puesta en operación de uno de los espacios que forman parte del programa de 200 casas anunciado previamente por su administración para el sexenio.

La apertura se da dentro de una política que el gobierno capitalino ha definido como parte del Sistema Público de Cuidados.

Este martes 21 de abril en conferencia, la morenista recordó que el objetivo de estas casas es intervenir en la organización de las tareas de cuidado mediante servicios públicos y gratuitos dirigidos a reducir, redistribuir y revalorizar ese trabajo, históricamente realizado por mujeres en el ámbito doméstico.

“Esa es la razón por la que le llamamos la Casa de las 3 Rs, y esta casa tiene un nombre, se llama ‘Pioneras de la Transformación’, aquí en Pedregal de Santo Domingo, porque va dirigida principalmente a las mujeres que luchan, a las mujeres que construyeron este lugar, que transformaron este cerro, este lugar, en una zona de vivienda popular”, indicó.

El complejo concentra servicios de cuidado, salud y asistencia en un solo punto, además, incluye casa de salud con laboratorio, estación Condesa, Centro Colibrí, comedor y lavandería popular, casa de día para personas adultas mayores y centro Siemprevivas.

Brugada precisó que el espacio también ofrecerá área de salud y salud mental, mastógrafo, laboratorio clínico, spa para mujeres, yoga, talleres y otros servicios.

En Vivo | La Jefa de Gobierno, Clara Brugada encabeza la inauguración de la Casa de las 3R's.https://t.co/x857gdO0qL — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) April 21, 2026

El inmueble abarca casi 7 mil metros cuadrados e integró más de 3 mil metros cuadrados de instalaciones previamente operadas por el DIF, que continuarán en funcionamiento bajo un esquema articulado.

El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, detalló que los trabajos incluyeron impermeabilización en más de 3 mil 600 metros cuadrados, pintura en cerca de 9 mil 700 metros cuadrados, instalación de 473 luminarias, rehabilitación de más de 600 metros de andadores y la construcción de cerca de 500 metros cuadrados de obra nueva.

Con la nueva Casa de las 3'Rs "Pioneras de la Transformación" en @Alcaldia_Coy, damos un paso firme en la consolidación del primer #SistemaPúblicoDeCuidados del país.



Servicios de salud, cuidados y tiempo de calidad regresan a las personas cuidadoras como un acto revolucionario… pic.twitter.com/qjWkmmcDzD — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 21, 2026

A ello se sumaron obras de rehabilitación de banquetas, balizamiento, construcción de rampas para movilidad universal, mantenimiento de áreas verdes, limpieza en más de 19 mil metros cuadrados e intervención artística con murales y rótulos.

El funcionario dijo que entre las nuevas áreas hay consultorios médicos, odontológicos, ginecológicos y de atención psicológica, así como espacios de rehabilitación física con alberca de hidroterapia y temazcal.

Revalorar, Reducir y Redistribuir

La inauguración de esta casa ocurre después de que, el 3 de diciembre de 2025, la coordinadora general del Sistema de Cuidados, Chantal Crespy Serrato, presentó el modelo de Casas de las Tres R —Revalorar, Reducir y Redistribuir— como eje central de la política social de la actual administración.

Desde el 29 de octubre de 2024, Brugada anunció que se construirán 200 casas a lo largo del sexenio: 100 dentro de las Utopías y 100 distribuidas en zonas con mayores niveles de pobreza.

Lo anterior, lo confirmó la mandataria durante la inauguración de la primera casa, bautizada como “Ximena Guzmán Cuevas”, el 29 de octubre de 2024. Para 2026 se asignaron 400 millones de pesos para estos centros.