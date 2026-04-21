Reportan enfrentamientos en audiencia pública de Clara Brugada (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este martes 21 de abril, durante la audiencia en el Zócalo que encabezó la morenista Clara Brugada, se desató un enfrentamiento entre trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México e integrantes del Movimiento sin Techo, quienes exigían ser escuchados durante la jornada.

El equipo de comunicación de Brugada confirmó a Proceso que la jefa de Gobierno estuvo presente durante el desarrollo de los hechos, justo en el presidium del evento montado frente a la calle Venustiano Carranza, mientras que el altercado tuvo lugar del otro lado del espacio, hacia donde se encuentra el asta bandera.

También precisó que, tras lo ocurrido, no se registró ninguna persona lesionada.

Pocos minutos después de que la dirigente local atestiguara el enfrentamiento, en su cuenta de X publicó un video para promocionar las audiencias: “El #ZócaloCiudadano acerca al gabinete del @GobCDMX con su gente para escucharlos y atenderles. En la #CapitalDeLaTransformación gobernamos con cercanía y al servicio del pueblo”.

Manifestantes intentaron ingresar a la fuerza a la Audiencia Ciudadana de la Jefa de Gobierno Clara Brugada en el Zócalo de la Ciudad de México.

Se trata de solicitantes de vivienda que argumentaron desinterés por parte del Gobierno de la Ciudad para atender sus demandas. pic.twitter.com/nSJ96B1YtV — opciÓN.mx (@opcion_mx) April 22, 2026

En contraste, en redes sociales circularon videos que mostraron a los inconformes, entre empujones y jaloneos, intentando retirar las vallas instaladas alrededor de la carpa blanca instalada sobre la Plaza de la Constitución, la cual cada martes es el escenario de una audiencia donde el gabinete y la mandataria escuchan peticiones de la ciudadanía.

De acuerdo con reportes periodísticos, los integrantes del Movimiento llegaron alrededor de las 15:00 horas para desplegar sus demandas ante las autoridades; sin embargo, dijeron no haber sido escuchados ni recibidos, por lo que escalaron su reclamo e intentaron ingresar por la fuerza a la zona donde los funcionarios reciben a la ciudadanía.

En un primer momento, los manifestantes se enfrentaron con los trabajadores de gobierno en el lugar y algunos elementos de seguridad, pero la situación provocó que en el lugar se presentaran integrantes del equipo Fuerza de Tarea (Zorros) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como elementos equipados con cascos y escudos.

Después de unos minutos de altercados, los manifestantes lograron retirar algunas vallas y fueron encapsulados por los uniformados. Fue entonces que tuvieron un diálogo con el subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani.

La información del Gobierno capitalino

En un comunicado, la Secretaría de Gobierno (Secgob) informó que la manifestación fue realizada por integrantes del Núcleo de Solicitantes de Vivienda Movimiento sin Techo y del Campamento Camarada Celestino.

Según las autoridades, el descontento tuvo como principal demanda la instalación de una mesa de trabajo para atender temas de vivienda.

La dependencia aseguró que, en un encuentro previo con autoridades capitalinas, las personas integrantes de ambas organizaciones ya contaban con una minuta firmada con acuerdos favorables, resultado de un proceso de diálogo del que se retiraron satisfechas.

De acuerdo con la Secgob, durante el desarrollo de la concentración, personal de la Subsecretaría de Gobierno y de la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno (SCPPyBG) mantuvo diálogo con los inconformes.

Añadió que en ese intercambio se registraron agresiones verbales hacia funcionarios públicos; no obstante, la situación fue contenida y no escaló.

Como resultado de las conversaciones, se propusieron dos encuentros de trabajo en las instalaciones del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi) y en el Edificio de Gobierno, con el objetivo de dar seguimiento a las demandas.

La dependencia añadió que las propuestas fueron aceptadas por las organizaciones, cuyos integrantes acordaron retirarse del Zócalo capitalino y continuar el diálogo mediante las reuniones programadas, privilegiando la vía institucional.