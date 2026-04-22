Incendio en La Merced deja un saldo de 100 puestos dañados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El incendio registrado en inmediaciones del Mercado la Merced dejó un saldo de 200 personas desalojadas, al menos 100 puestos semifijos afectados, daños en cuatro inmuebles y cuatro personas con intoxicación por inhalación de humo, sin que se reportaran lesionados de gravedad ni traslados hospitalarios, de acuerdo con información oficial.

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), a través de la Coordinación General de Comunicación Ciudadana, informó que cuerpos de emergencia de la Ciudad de México laboraron para controlar el siniestro, el cual se concentró en la calle Adolfo Gurrión, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, donde el fuego afectó un centenar de puestos semifijos y aproximadamente 100 metros de materiales acumulados en un callejón.

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El jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, señaló que en el lugar operaron cuatro células para combatir el incendio y que se logró contener el avance de las llamas para evitar su propagación hacia viviendas cercanas.

En reportes difundidos en X durante la emergencia, el propio funcionario indicó: “En uno de los edificios, donde aún hay fuego en el tercer nivel, encontramos una concentración importante de pirotecnia. Estamos utilizando una escala telescópica e incrementamos el personal para aumentar la capacidad de respuesta para avanzar rápidamente en la extinción”.

A las 4:44 de la madrugada, más de cinco horas después de que comenzó el incendio, Pérez Cova dio el servicio por concluido con un mensaje en la misma red social: “El fuego ha sido extinguido y continuamos con labores de remoción y enfriamiento”.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) reportó que el incendio se desarrolló también al interior de un predio ubicado en Rosario y Juan Cuamatzi´n, en la Zona Centro de la alcaldía Venustiano Carranza, y precisó a las 07:11 horas que se tenía “un 90% de avance en los trabajos de extinción”, además de reiterar el llamado a evitar la zona y permitir el paso de vehículos de emergencia.

El reporte oficial detalló afectaciones estructurales en cuatro inmuebles aledaños: uno de planta baja y tres niveles con daños totales; otro de planta baja y cinco niveles con afectaciones en tres de ellos; un tercero de planta baja y cuatro niveles con daños en dos niveles; y un cuarto de planta baja y cinco niveles con afectaciones en tres niveles.

También indicó que los puestos afectados correspondían a la venta de decoraciones y artículos para fiestas.

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) reportó la evacuación de 200 personas y cuatro casos de intoxicación por monóxido de carbono, tres de ellos correspondientes a elementos del cuerpo de bomberos, quienes fueron valorados por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), sin requerir traslado hospitalario.

En la atención del incendio participaron también oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que estableció un perímetro de seguridad y apoyó en el desalojo de inmuebles, así como personal de tránsito para facilitar la movilidad de unidades de emergencia.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudió para desenergizar la zona, mientras que la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) habilitó garzas para abastecer motobombas, con apoyo adicional de pipas enviadas por distintas alcaldías.

¿Cómo inició el incendio?

En entrevista para medios, un habitante de la zona, identificado como José Luis Montes Aguilar, compartió una relatoría de los primeros momentos del incendio.

“De repente se empezaron a escuchar explosiones, nos dijeron ‘¡se está quemando, se está quemando!’, y salimos rápido, pues nosotros viviendo aquí en la esquina de Cuamatzin, se empezaron a oír las detonaciones, muchas explosiones, se empezó a quemar como por en medio de lo que es la calle de Cabañas”, dijo.

Montes Aguilar recordó cómo comenzó a ver el humo que se levantó con el incendio. Intentó acercarse a apoyar, pero en ese momento las unidades de emergencia ya no le permitieron avanzar.