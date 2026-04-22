Indagan como feminicidio el asesinato en Polanco de Carolina Flores, exreina de belleza en BC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Carolina Flores Gómez, exreina de belleza originaria de Baja California, fue asesinada el 15 de abril al interior de un departamento en la colonia Polanco III Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo; la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio.

Al cierre de esta publicación no hay un presunto responsable detenido por las autoridades.

En un comunicado, la FGJCDMX precisó que la denuncia fue presentada el 16 de abril último, día en el que se realizaron las diligencias ministeriales, periciales y de investigación de campo, incluyendo la intervención de personal especializado en el lugar, el procesamiento de indicios y acciones para la identificación del feminicida.

El organismo encabezado por Bertha Alcalde añadió que brinda atención integral a los familiares de la víctima y que continuará informando sobre los avances.

De acuerdo con reportes periodísticos, la joven fue asesinada con un disparo de arma de fuego en un inmueble ubicado en la calle Edgar Allan Poe número 14, departamento 203. Ahí, la víctima al parecer se encontraba junto a su esposo y su suegra, quien es identificada como la principal sospechosa del feminicidio.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Baja California manifestó su disposición para colaborar con las autoridades de la Ciudad de México. Su titular, María Elena Andrade Ramírez, declaró: “Somos muy respetuosos de las investigaciones de la Ciudad de México, no podemos intervenir más allá, pero sí desde luego podemos ponernos a la orden, que sepan que tienen la apertura de la Fiscalía General del Estado de Baja California para proporcionar datos que les puedan ayudar a continuar con la investigación”.

Violencia feminicida en la capital mexicana

El caso ocurrió en una secuencia temporal en la que otras muertes violentas de mujeres han derivado en cuestionamientos sobre la actuación de la FGJCDMX en la clasificación de los hechos y en la conducción de las investigaciones.

El 8 de febrero, Karen Mariel Juárez Romero fue arrojada de un vehículo en movimiento y, antes de perder la conciencia, señaló a su pareja como su presunto agresor. Fue ingresada al Hospital Magdalena de las Salinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alrededor de las 4:40 horas y falleció el 20 de febrero a consecuencia de las lesiones.

Dos meses después, el 20 de abril último, familiares y amigos se manifestaron para exigir que su muerte sea investigada como feminicidio y no como un accidente. Durante la movilización, iniciada en las inmediaciones de la estación Pino Suárez del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y extendida hacia la sede de la Fiscalía capitalina, denunciaron: “Han pasado dos meses y no hay justicia, no se han realizado los peritajes necesarios. Exigimos una investigación real, sin omisiones y sin encubrimientos”.

A este escenario se suma el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés, ocurrido también en abril, en el que la propia Fiscalía reconoció que desde el inicio se contaba con información relevante para orientar la búsqueda hacia un domicilio específico, aunque la intervención no se realizó de inmediato.

La familia sostuvo: “Que quede claro, Fiscalía no hizo nada, todo fue por la familia de Edith, por nuestros propios medios, por nuestras propias investigaciones; todo el dinero que le inyectamos fue para encontrarla; desgraciadamente la encontramos sin vida, pero la encontramos nosotros”.

En ese caso, la fiscal general Bertha Alcalde Luján informó que existe una persona identificada como probable responsable y que se realizan acciones para ubicarla y detenerla, al tiempo que se abrió una investigación interna por posibles irregularidades en la actuación de servidores públicos durante las primeras horas posteriores a la denuncia.