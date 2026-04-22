“No veo ruptura con el Verde”: Clara Brugada

Los jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada . Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, insistió en que no hay una ruptura de su administración con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al ser cuestionada sobre si podría verse afectada en el Congreso de la Ciudad de México la discusión y aprobación del paquete de reformas constitucionales en materia de vivienda que presentó este 22 de abril.

En conferencia, la morenista declaró: “No veo ruptura con el Verde, la verdad, no veo ningún problema con la fracción parlamentaria del Partido Verde. Ayer estuvieron presentes en nuestro evento, que los invitamos, y no veo ningún problema con los partidos de la Transformación, por lo tanto, no veo que vaya a haber afectación”.

La declaración ocurrió días después de que el dirigente del PVEM en la capital y presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Jesús Sesma, compartió que la relación con el gobierno capitalino se encontraba “congelada” y con “nula comunicación”, además de advertir que el partido se preparaba para competir en solitario en las elecciones intermedias de 2027 ante la falta de acuerdos políticos.

Sesma consideró que el Congreso había sido excluido de decisiones y eventos relevantes, como la planeación del Mundial de 2026, lo que colocó la relación entre el Ejecutivo y esa fuerza política en un punto de tensión pública.

Frente a ese escenario, la jefa de Gobierno invitó el 21 de abril al dirigente partidista a la inauguración de la Casa de las 3R’s “Pioneras de la Transformación”, en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán.

Ahí, frente a medios de comunicación, Brugada convocó a los coordinadores parlamentarios del Congreso capitalino a una reunión con el objetivo de “fortalecer los canales de diálogo y colaboración institucional”, en respuesta a versiones sobre falta de coordinación entre ambos poderes, e instruyó al propio Sesma a organizar el encuentro.

El legislador aceptó la propuesta y adelantó que la reunión se realizaría en el corto plazo. “Extraordinaria noticia, creo que llega en el mejor momento (…) esto es un gran mensaje de ella, y así lo vamos a hacer, vamos a sentarnos la próxima semana con ella”, manifestó.

Un día antes de ese acercamiento, Brugada ya había comenzado a difundir que su gobierno mantiene relación institucional con todos los partidos, “en especial con el Verde”, aunque subrayó que la definición de alianzas corresponde a las dirigencias partidistas.

Este miércoles 22 de abril, las declaraciones se produjeron en paralelo a la presentación del paquete de reformas constitucionales en materia de vivienda, cuyo avance requiere la construcción de acuerdos legislativos en el Congreso local.