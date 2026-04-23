Identifican una banda que inhibe el GPS y clona llaves para robar autos en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El robo de automóviles en la Ciudad de México mediante el uso de tecnologías que permiten bloquear dispositivos de GPS e incluso clonar las llaves de los autos está bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), para desarticular a una banda que opera en el sur de la capital.

El robo de vehículos es un delito persistente en México. Entre febrero de 2025 y enero del 2026 se robaron en promedio 147 vehículos asegurados al día, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

En la Ciudad de México, las autoridades han identificado a una banda dedicada al robo de vehículos mediante la clonación de la señal de la llave y la desactivación de sistemas GPS, conocida como Los Zigzag, de acuerdo con declaraciones de funcionarios de la Fiscalía capitalina al periódico Excélsior.

El grupo ha sido observado por cámaras de seguridad en Coyoacán y Tlalpan. Operan principalmente en las inmediaciones de Ciudad Universitaria y la plaza comercial Perisur. Su nombre se debe a los videos en los que aparecen moviéndose en zigzag entre los vehículos estacionados, con dispositivos electrónicos.

“Los tenemos ubicados a través de las cámaras de seguridad, y sabemos que se llevan los vehículos a Morelos o Xochimilco para desmantelarlos y vender las autopartes”, dijo a Excélsior un servidor público de la FGJ cercano a las investigaciones.

¿Cómo utilizan la tecnología en el robo de autos?

En el hurto de automóviles, los delincuentes utilizan inhibidores, un tipo de artefacto electrónico que emite una señal para interferir con la comunicación entre la llave y el sistema de seguridad del auto. Estos aparatos también se conocen como “jammer”. Así mismo, pueden interferir con la señal de GPS.

El uso de los inhibidores está prohibido en México desde enero del 2020, cuando entraron en vigor modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como al Código Penal Federal. Los particulares que utilicen equipos que anulen las señales de comunicación pueden enfrentar penas de 12 a 15 años de prisión.

Además de los inhibidores o jammer, las autoridades reportaron que los delincuentes también utilizan otro tipo de dispositivos conocidos como “flipper”, con los que clonan las llaves de sensor, lo que permite acceder al vehículo sin forzar las puertas.

Sin embargo, de acuerdo con expertos, los robos con este sistema requieren que la llave se encuentre cerca para poder clonarla, a menos de que los delincuentes cuenten con tecnología aún más avanzada que permita codificar la señal de la llave directamente del vehículo.

Cifras de robos de auto en México

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) registró que, entre febrero de 2025 y enero de 2026, se reportaron 20 mil 200 unidades aseguradas robadas con violencia y 24 mil 400 vehículos hurtados mientras estaban estacionados.

Pese a ello, el robo de autos asegurados registró una disminución de 15% respecto al mismo periodo del año anterior.

Asimismo, el pasado 6 de abril el gobierno capitalino, informó que el robo de vehículo presentó una reducción de 22% en marzo en la Ciudad de México, en comparación con el año anterior.

¿Cómo protegerse del robo de automóvil?

Frente a este delito, la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), que se dedica a la localización, identificación y recuperación de vehículos robados, destacó algunas recomendaciones para prevenirlo:

Revisar de forma manual que las puertas estén cerradas tras usar la llave electrónica.

Agregar trabas, inmovilizadores de volante, bastones, cadenas o alarmas que dificulten el robo.

Procurar no circular por calles solitarias.

Circular con los vidrios cerrados y los seguros puestos.

No dejar objetos de valor a la vista, y colocar el portafolio o bolsa de mano debajo del asiento.

No entregar las llaves de su automóvil a personas no autorizadas.

Utilizar sistemas de rastreo satelital.

No dejar las llaves pegadas.

No traer en el vehículo la factura original del mismo.

Además, recomendó asegurar el auto para contar con respaldo en caso de robo. Ante esa situación, enfatizó la importancia de dar aviso a la policía y levantar un acta ante el Ministerio Público lo más pronto posible.