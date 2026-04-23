Presentan el Centrobús “Ruta de las Heroínas Indígenas"; tendrá 33 paradas en el Centro Histórico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó este 23 de abril de 2026 la nueva ruta de transporte eléctrico Centrobús “Ruta de las Heroínas Indígenas”, que comenzará sus pruebas operativas el 24 de abril y entrará en funcionamiento para personas usuarias el próximo 8 de mayo, con una inversión de 111 millones de pesos, 12 unidades eléctricas y una red de 33 paradas en el Centro Histórico.

Lo anterior ocurrió medio año después de que la morenista anunció desde Palacio Nacional, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que crearía esta nueva red de transporte como parte de la estrategia de movilidad turística de su administración para recibir a los miles de aficionados que vendrán al Mundial de Futbol.

Este jueves 23 de abril, la mandataria local precisó que el sistema operará con una frecuencia de cinco minutos, una tarifa de cinco pesos y dos circuitos: uno exterior de 6.2 kilómetros y otro interior de 5.8 kilómetros. Las unidades serán operadas exclusivamente por mujeres y contarán con equipamiento tecnológico como GPS, conexión WiFi, cámaras de videovigilancia, botones de pánico, carga de dispositivos móviles y condiciones de accesibilidad universal.

La ruta tendrá conexión con otros sistemas de transporte como el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Metrobús, Trolebús y la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), además de ciclovías. Contará con 33 paradas distribuidas a lo largo de dos circuitos en el Centro Histórico, con puntos de ascenso y descenso ubicados en zonas cercanas a Bellas Artes, Allende y San Juan de Letrán. De manera paralela, el recorrido abarcará 186 espacios considerados de interés histórico, patrimonial o turístico, entre ellos el Museo del Templo Mayor, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte, la Alameda Central, el Hemiciclo a Juárez, la Torre Latinoamericana y el Zócalo.

Durante la presentación, Brugada sostuvo que la operación exclusiva por mujeres representa “un acto profundamente significativo”, pues consideró que “cuando una mujer conduce una unidad de transporte público, también se genera un cambio cultural, rompe inercias, derriba también prejuicios y demuestra que no hay trabajos de hombres inaccesibles para las mujeres”.

Añadió que “una mayor presencia de mujeres operadoras suele asociarse a entornos más seguros, a un trato más respetuoso, a mejor atención y también a una conducción del transporte más prudente”.

El secretario de Movilidad, Ulises García Nieto, informó que se capacitaron a 300 conductoras para la operación de las unidades y detalló los recorridos de ambos circuitos. Precisó que el circuito exterior va desde Eje Central hasta República del Salvador, se dirige hacia el oriente hasta Avenida Circunvalación y regresa por Venezuela y Belisario Domínguez, mientras que el circuito interno pasa por Donceles —en sus dos calles laterales, Donceles y Uruguay—, así como por Circunvalación y Eje Central.

El director general de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Daniel Arcos Rodríguez, señaló que cada una de las 33 paradas contará con tótems equipados con pantallas táctiles para consultar tiempos de llegada, trayectos e información en varios idiomas, además de contenidos sobre políticas públicas y sitios de interés. Indicó que la ruta reconoce a 11 mujeres indígenas mediante contenidos informativos en estas estaciones.