Activistas y autoridades de CDMX discrepan por hallazgo de decenas de perros muertos en Topilejo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El hallazgo de decenas de perros muertos en un predio de San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan, derivó en una investigación por posibles delitos ambientales y evidenció una discrepancia entre la versión oficial —que reportó restos de solo cinco caninos y el rescate de uno con vida— y los testimonios de activistas que reportaron 50 cadáveres y señalaron irregularidades en la actuación de las autoridades desde la primera intervención.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que elementos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) acudieron al inmueble tras una denuncia ciudadana por olor fétido en la calle Piedra Larga y Ayocatitla, donde encontraron “un perro encerrado en una jaula metálica” y, durante la inspección, “restos óseos de por lo menos cinco caninos”, además de ocho bolsas de plástico y diversas jaulas.

La dependencia señaló que el animal con vida fue resguardado, recibió agua y alimento, y posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la BVA, donde los especialistas veterinarios determinaron que presentaba “desnutrición severa y deshidratación”.

Al sitio acudieron también elementos de la Fiscalía de Investigación de Delitos Ambientales en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), quienes iniciaron las diligencias ministeriales, el resguardo del predio y los peritajes correspondientes.

#BoletínSSC | #BVA | #RescateAnimal | En atención a una denuncia ciudadana por un olor fétido en una vivienda, policías de la #SSC acudieron a un predio localizado en la calle Piedra Larga y su esquina con Ayocatitla, en el Pueblo de #SanMiguelTopilejo, de @TlalpanAl.



Al llegar,… pic.twitter.com/0kuDKbECj7 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 22, 2026

Activistas reportan el hallazgo de medio centenar de cuerpos

La narrativa institucional, centrada en el rescate de un animal con vida, contrastó con la dimensión reportada por activistas que documentaron el caso desde el momento del descubrimiento. Jaqueline Zúñiga, fundadora y titular de la organización de Resistencia y Defensa Animal Colectivo (REDAC), reportó el hallazgo de alrededor de 50 cadáveres de perros con evidente desnutrición.

En entrevista con Proceso, relató que el hallazgo lo realizó una mujer la tarde del 21 de abril, ante lo cual se presentó una patrulla de proximidad de la alcaldía Tlalpan con un hombre que se identificó como el jefe del sector Topilejo.

Según la versión de la activista, este hombre instruyó que no se movieran los animales del lugar, a pesar de que al momento del hallazgo había dos perros con vida en el predio.

Zúñiga afirmó que durante ese lapso no se permitió la intervención de rescatistas y sentenció: “Dejaron agonizando un perro que estaba vivo, sufriendo toda la noche, gritando de dolor hasta que murió en la mañana, porque no le dieron la contención”.

Por lo anterior, denunció una presunta omisión en la activación de protocolos ante casos de maltrato animal: “El jefe Topilejo dice que le avisó a Brigada y a mí Brigada me dice que nunca les avisaron, que ellos hasta la mañana del día siguiente fueron avisados y llegaron en menos de una hora”.

La activista consideró que la zona donde se encontraron los restos es un “foco rojo en la cultura del maltrato animal dentro de la Ciudad de México”, donde existe un registro elevado de perros en situación de calle e incluso se han documentado casos particularmente violentos, como el desollamiento de animales.

Recordó que hace dos años atendió en la misma zona un caso de una “pseudo pensión” llamada Rancho de los Perros, donde Nicolás “N” –quien ya fue vinculado a proceso por maltrato animal– simulaba servicios de resguardo mientras los animales permanecían en condiciones de abandono y maltrato severo.

En ese contexto, Zúñiga planteó exigencias dirigidas a la jefa de Gobierno, Clara Brugada: “Que se hagan protocolos exhaustivos y que se haga una reforma a la ley para que ya las esterilizaciones sean obligatorias”.

Además, pidió modificaciones en el marco penal: “Que se aumenten las condenas porque la mayoría de la gente puede llevar su proceso en libertad, aunque sea un proceso de máxima crueldad, y las sentencias, como son menores de 5 años, normalmente llegan a acuerdos legales.”

La fundadora de REDAC dijo que es necesario un posicionamiento de la dirigente morenista sobre lo ocurrido, pues este tipo de casos “son los que ponen a prueba la narrativa de si su administración es animalista o no”.