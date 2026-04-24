Trasladan al Hospital 20 de Noviembre a una de las víctimas del tiroteo en Teotihuacán

Una ambulancia traslada a uno de los heridos en la zona arqueológica de Teotihuacán. Foto: Cuartoscuro / Axel Sánchez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una de las tres víctimas del tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán que permanecen hospitalizadas fue trasladada al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, del ISSSTE, para seguir con su tratamiento médico.

Así lo informaron en un comunicado conjunto la Secretaría de Salud y el IMSS Bienestar.

Las autoridades agregaron que dos pacientes más permanecen en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, donde reciben “atención integral por personal médico especializado”.

En su comunicado añadieron que mantienen el seguimiento del estado clínico de los lesionados, “a fin de garantizar su atención oportuna”.

El pasado lunes 20 de abril, 13 personas resultaron lesionadas con heridas de bala o fracturas por caídas, luego de que un joven de 27 años, identificado por las autoridades como Julio César Jasso Ramírez, atacó con un arma de fuego a nacionales y extranjeros que estaban cerca de él en la Pirámide de la Luna, en una de las zonas arqueológicas más visitadas de México.

Una mujer originaria de Canadá murió, mientras que algunos lesionados son originarios de Colombia, Rusia y los Países Bajos.