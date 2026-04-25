Habrá Doble Hoy No Circula este domingo 26 de abril; estos vehículos no circulan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó este sábado 25 de abril la Fase I de Contingencia Ambiental por Ozono para la Zona Metropolitana del Valle de México, tras detectar altas concentraciones de ozono en la estación de monitoreo de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

De acuerdo con la información meteorológica, desde hace cuatro días un sistema de circulación anticiclónica sobre el centro del país incrementó su actividad este sábado, generando estabilidad atmosférica fuerte, lo que sumado a la intensa radiación solar, propicia la acumulación de precursores de ozono.

"Adicionalmente, las elevadas temperaturas debidas al inicio de una onda de calor en la ZMVM ocasionaron una rápida formación y acumulación de ozono, por lo que se registró una concentración de este contaminante en el rango de Muy Mala calidad del aire".

Doble Hoy No Circula

Es por ello que este domingo 26 de abril se activará el programa Doble Hoy No Circula, que sacará de la circulación a los siguientes vehículos de las 5:00 a las 22:00 horas:

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0. Vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6. Vehículos sin holograma de verificación, como los antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, con pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras no podrán circular. Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” dejarán de circular igual que los vehículos particulares, aunque en un horario de las 10:00 a las 22:00 horas.

Vehículos exentos