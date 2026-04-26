Arrecia el calor en la CDMX; alerta por radiación ultravioleta

Arrecia el calor en la capital del país. Foto: Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informa que, para este domingo la temperatura máxima será de 30 grados Celsius (°C).

Después de mediodía el ambiente será muy caluroso con cielo despejado y por la tarde aumento de nublados y lluvias ligeras con chubascos ocasionales, destacó la dependencia capitalina.

Además soplarán vientos del Sur entre 10 y 25 kilómetros por hora (km/h), con rachas que pueden superar los 50 km/h.

Por la noche, se prevé que el termómetro marque una temperatura de 20 grados. Entre las 03:00 y las 06:00 horas del lunes podría registrar 15 grados.

Alerta por radiación

El gobierno capitalino alertó que se registran Índices de Radiación Ultravioleta (UV) extremadamente altos en la Ciudad de México.

En ese contexto emitió las siguientes recomendaciones.

Es necesaria la protección contra la radiación solar UV para todo tipo de piel.

Siempre aplicar un protector solar FPS 30+.

Usar ropa de algodón de manga larga, sombrero y gafas con filtro UV.

Tratar de pasar el mayor tiempo posible en la sombra o en interiores.

Es importante proteger a los niños pequeños y adultos mayores.