Se mantiene Fase I de Contingencia Ambiental; estos vehículos no circulan este domingo 26 de abril

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informa que durante el día de hoy. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la Fase I de Contingencia Ambiental por Ozono para la Zona Metropolitana del Valle de México y sus medidas, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informa que durante el día de hoy, la calidad del aire ha estado en la categoría de “Mala” a partir de las 12:00 horas, alcanzando a las 15:00 horas una concentración de 118 ppb, en la estación en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FAC).

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Está condición ambiental se debe a que aún persiste la influencia del sistema de circulación anticiclónica sobre el centro del país y en las horas anteriores ha generado estabilidad atmosférica de moderada a fuerte, que ha ocasionado viento débil con dirección variable, cielo mayormente despejado con radiación solar intensa sobre el Valle de México, además de que la temperatura ha alcanzado valores máximos de 30 Celsius, elementos meteorológicos que han favorecido la acumulación de los contaminantes precursores del ozono y la formación del mismo.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México, estarán atentas a la calidad del aire y a la evolución de las condiciones meteorológicas prevalecientes en la ZMVM e informarán en un boletín que se emitirá el día de hoy domingo 26 de abril a las 20:00 horas, o antes si las condiciones cambian.

SE MANTIENE LA FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



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HOY NO CIRCULA

Doble Hoy No Circula

Es por ello que este domingo 26 de abril se activará el programa Doble Hoy No Circula, que sacará de la circulación a los siguientes vehículos de las 5:00 a las 22:00 horas:

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0.

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.

Vehículos sin holograma de verificación, como los antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, con pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras no podrán circular.

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” dejarán de circular igual que los vehículos particulares, aunque en un horario de las 10:00 a las 22:00 horas.

Vehículos exentos

Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Vehículos con holograma “0” o “00” vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan con engomado diferente al color amarillo y terminación de placa diferente a 5 o 6.

Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.

Vehículos de servicios urbanos destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.

Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.

Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

Vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

Las motocicletas están exentas de la Fase I.