Tren Suburbano al AIFA inicia operaciones: horarios, tarifa y estaciones

El sistema ferroviario tiene capacidad estimada para transportar a más de 82 mil pasajeros diarios hacia el aeropuerto.. Foto: Benjamín Flores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Tren Suburbano que conecta la estación Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) inició operaciones este domingo 26 de abril de 2026, como parte del sistema de transporte ferroviario que amplía la conectividad entre la Ciudad de México y el Estado de México. Autoridades federales informaron que el servicio permite realizar el traslado en un tiempo estimado de 43 minutos, con salidas programadas cada 15 minutos.

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La apertura del nuevo ramal ferroviario se realizó tras concluir pruebas técnicas y certificaciones de seguridad del sistema. El servicio comenzó operaciones con trenes en funcionamiento continuo para atender la demanda de usuarios que se trasladan hacia la terminal aérea y municipios cercanos.

El proyecto contempla una infraestructura ferroviaria de aproximadamente 23.7 kilómetros que se desprende de la línea actual del Tren Suburbano en la estación Lechería y llega hasta el aeropuerto ubicado en el municipio de Zumpango. Autoridades estiman que el sistema tiene capacidad para transportar a más de 82 mil pasajeros diarios.

Horarios del Tren Suburbano al AIFA: servicio desde la madrugada hasta la medianoche

El sistema ferroviario opera con un horario similar al de la línea principal del Tren Suburbano. El servicio funciona todos los días desde las 05:00 hasta las 00:30 horas, con frecuencias aproximadas de 15 minutos entre cada salida.

Las autoridades indicaron que el horario busca atender la movilidad de pasajeros que utilizan el aeropuerto en distintos horarios, así como a usuarios que se trasladan por motivos laborales o de conexión con otros medios de transporte.

El recorrido completo desde la estación Buenavista hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se realiza en un tiempo promedio de 43 minutos, lo que permite establecer un enlace ferroviario directo entre la zona centro de la capital y la terminal aérea.

Tarifa del Tren Suburbano al AIFA: precio promocional durante el primer mes de operación

El costo del viaje completo desde Buenavista hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es de 45 pesos durante el primer mes de operación del servicio, como parte de una tarifa promocional anunciada por autoridades federales.

Para los usuarios que abordan en estaciones intermedias, la tarifa inicial es de 11.50 pesos. El sistema utiliza el mismo esquema de pago mediante tarjeta electrónica, la cual permite el acceso y salida en las estaciones del Tren Suburbano.

Las autoridades informaron que la tarifa promocional se mantendrá durante las primeras semanas de operación, mientras se define el costo regular del servicio que aplicará posteriormente.

Estaciones del Tren Suburbano al AIFA: ruta confirmada del nuevo ramal ferroviario

El nuevo ramal ferroviario cuenta con estaciones distribuidas en municipios del Estado de México y una terminal en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Estas estaciones permiten la conexión con zonas urbanas cercanas a la terminal aérea y con la red ferroviaria existente.

Las estaciones confirmadas del tramo entre Lechería y el aeropuerto son:

Cueyamil

La Loma

Teyahualco

Prado Sur

Cajiga

Jaltocan

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

El recorrido completo inicia en la estación Buenavista, desde donde los trenes utilizan la línea actual del sistema hasta llegar a Lechería, punto en el que comienza el nuevo ramal hacia el aeropuerto.

El proyecto contempla una futura ampliación del servicio ferroviario hacia la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo, mediante la construcción de nuevas estaciones y vías que permitirán extender el sistema más allá del actual ramal al aeropuerto.

Además, el Gobierno federal informó que el sistema ferroviario fue incorporado al control del Estado a través del Fondo Nacional de Infraestructura, con una inversión reportada de 5,999 millones de pesos para la adquisición del sistema.