Hoy No Circula 27 de abril: qué autos no circulan en CDMX y Edomex este lunes

Autoridades levantaron la contingencia ambiental el 26 de abril. Así aplica la restricción vehicular este lunes.. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que el programa Hoy No Circula opera de manera regular este lunes 27 de abril de 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México, luego de que la contingencia ambiental por ozono fue suspendida la noche del domingo.

El organismo detalló que la Fase I de contingencia ambiental se levantó a partir de las 19:00 horas del 26 de abril de 2026, después de que las condiciones meteorológicas permitieron la dispersión de contaminantes y la disminución en la formación de ozono.

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La autoridad ambiental indicó que el programa Hoy No Circula se aplica sin restricciones adicionales para el inicio de la semana, lo que significa que no se implementa el esquema de Doble Hoy No Circula.

Para este lunes 27 de abril, la restricción vehicular corresponde a los automóviles con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, y holograma de verificación 1 y 2, en un horario de 05:00 a 22:00 horas en la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México que integran la Zona Metropolitana del Valle de México.

La CAMe señaló que el programa forma parte de las medidas permanentes para controlar las emisiones contaminantes generadas por fuentes móviles en la región.

CAMe suspende contingencia ambiental el domingo 26 de abril por reducción de niveles de ozono

La Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció la suspensión de la contingencia ambiental atmosférica por ozono la noche del domingo 26 de abril de 2026, luego de registrar una disminución en las concentraciones de contaminantes en el Valle de México.

De acuerdo con el reporte oficial del organismo, durante la tarde del domingo se registró un incremento en la nubosidad y cambios en la circulación del viento, lo que contribuyó a mejorar las condiciones de dispersión de contaminantes.

La autoridad ambiental explicó que el ingreso de aire húmedo proveniente de ambos litorales del país redujo la radiación solar y limitó la formación de ozono, lo que permitió cumplir con los criterios establecidos para levantar la contingencia.

La contingencia ambiental se había activado el sábado 25 de abril de 2026, después de que el Sistema de Monitoreo Atmosférico registró concentraciones elevadas de ozono en distintas zonas de la región.

Qué autos sí circulan este lunes 27 de abril en CDMX y Estado de México

Las autoridades ambientales informaron que diversos vehículos quedan exentos del programa Hoy No Circula aun cuando se aplica la restricción ordinaria.

Entre los vehículos que pueden circular se encuentran:

Los que cuentan con holograma 0 y 00

Los vehículos eléctricos e híbridos

Motocicletas, unidades destinadas al transporte público

Vehículos de emergencia y aquellos utilizados para servicios urbanos

También pueden circular los vehículos conducidos por personal de seguridad pública, protección civil y servicios médicos, así como unidades destinadas a la atención de emergencias.

La autoridad ambiental reiteró que el monitoreo de la calidad del aire se mantiene de forma permanente y que las medidas pueden modificarse en caso de que los niveles de contaminación superen los límites establecidos en la normativa ambiental vigente. informada sobre posibles actualizaciones en la operación del programa Hoy No Circula.