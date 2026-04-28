CDMX

Asesinan a una familia dentro de una casa en Azcapotzalco; se presume extorsión

La Fiscalía CDMX inició una investigación por la muerte de una pareja y sus hijas con arma punzocortante en la colonia Nueva Santa María.
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Nacional
martes, 28 de abril de 2026 · 20:12

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cuatro integrantes de una familia, entre ellos dos menores de edad, fueron asesinados dentro de una casa en la colonia Nueva Santa María de la alcaldía Azcapotzalco.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que inició una investigación por el delito de homicidio, tras un reporte que alertó sobre cuatro personas sin vida en el domicilio ubicado en la demarcación referida.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que tres mujeres y un hombre fueron hallados sin vida con heridas de arma punzocortante, al interior de un domicilio localizado en la esquina de las calles Begonias y Guanábanas.

 

 

De acuerdo con reportes de medios, las víctimas son un hombre y una mujer mayores de 40 años, y dos mujeres menores de edad, presuntamente sus hijas, de 12 y 17 años. Medios como Reforma y La Jornada han informado citando a fuentes que la familia habría sido víctima de extorsión.

Cuentas en redes sociales han mencionado incluso que se dejó una cartulina con un mensaje, sin que esto se haya confirmado oficialmente.

 

 

De acuerdo con el reportero Carlos Jiménez, las autoridades  descubrieron que no hay cerraduras forzadas o puertas rotas, por lo que se presume que las víctimas conocían a sus atacantes, quienes habrían saqueado la propiedad.

 

 

 “Las víctimas son dos personas adultas y dos menores de edad, quienes presentaban lesiones producidas por un objeto punzocortante. En el lugar, personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación lleva a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos”, indicó la Fiscalía CDMX.

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