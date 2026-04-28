Asesinan a una familia dentro de una casa en Azcapotzalco; se presume extorsión

Personal de la Fiscalía CDMX en el domicilio donde ocurrió el crimen. Foto: Cuartoscuro / Rogelio Morales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cuatro integrantes de una familia, entre ellos dos menores de edad, fueron asesinados dentro de una casa en la colonia Nueva Santa María de la alcaldía Azcapotzalco.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que inició una investigación por el delito de homicidio, tras un reporte que alertó sobre cuatro personas sin vida en el domicilio ubicado en la demarcación referida.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que tres mujeres y un hombre fueron hallados sin vida con heridas de arma punzocortante, al interior de un domicilio localizado en la esquina de las calles Begonias y Guanábanas.

La #SSC informa:



Personal de la #SSC tomó conocimiento de tres mujeres y un hombre, que fueron hallados sin vida con heridas de arma punzocortante, al interior de un domicilio localizado en la esquina de las calles Begonias y Guanábanas, en la colonia #NuevaSantaMaría, en la… pic.twitter.com/OslyyVNjNe — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 28, 2026

De acuerdo con reportes de medios, las víctimas son un hombre y una mujer mayores de 40 años, y dos mujeres menores de edad, presuntamente sus hijas, de 12 y 17 años. Medios como Reforma y La Jornada han informado citando a fuentes que la familia habría sido víctima de extorsión.

Cuentas en redes sociales han mencionado incluso que se dejó una cartulina con un mensaje, sin que esto se haya confirmado oficialmente.

HALLAN a FAMILIA MUERTA en CASA de @AzcapotzalcoMx; LES DEJAN MENSAJE DISTRACTOR

Una pareja de 47 años, y sus hijas de 16 y 12, fuero halladas aqui.

Les dejaron un letrero en la espalda: “Por no pagarle a La Unión”, pero parece ser un distractor de ladrones q robaron 2… pic.twitter.com/G1vBjakVYP — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 28, 2026

De acuerdo con el reportero Carlos Jiménez, las autoridades descubrieron que no hay cerraduras forzadas o puertas rotas, por lo que se presume que las víctimas conocían a sus atacantes, quienes habrían saqueado la propiedad.

SOSPECHAN Q CONOCÍAN a los ASESINOS

Las autoridades q indagan el asesinato de la familia en @AzcapotzalcoMx, descubrieron q no hay cerraduras forzadas o puertas rotas.

Todo indica q dejaron entrar a quien los atacó.

Saquearon, robaron 2 camionetas… y dejaron un msj de La Unión.… pic.twitter.com/YPfNJhHz8Y — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 28, 2026

“Las víctimas son dos personas adultas y dos menores de edad, quienes presentaban lesiones producidas por un objeto punzocortante. En el lugar, personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación lleva a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos”, indicó la Fiscalía CDMX.