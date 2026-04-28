PVEM destapa a Jesús Sesma para elección en CDMX en 2030

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-A cuatro años de la elección y en medio de las tensiones políticas por la alianza con Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) "destapó" a Jesús Sesma Suárez para contender por la Jefatura de Gobierno en 2030.

“Acepto el reto, acepto el reto para el 2030. Aquí nadie se raja, aquí nadie se raja, aquí el Partido Verde crece y el Partido Verde va a ganar”, dijo durante su discurso en la presentación del programa partidista “Guardianes Verdes”.

Este proyecto forma parte de la estrategia electoral del Verde en la Ciudad de México.

"Un ciudadano escuchado y atendido es un ciudadano que cree, que participa y que construye una comunidad. En cada ocasión que logremos romper estas paredes de este laberinto burocrático, los Guardianes Verdes seremos los primeros en reconocerlo. Quiero dejar claro que esto no es una confrontación, es una alianza que estamos haciendo con los ciudadanos", afirmó.

Aún no está definido si el PVEM irá de la mano de Morena en las elecciones de 2027, pero Sesma afirmó que ya existen invitaciones al diálogo por parte de la Secretaraa General, Citlalli Hernández.

"En el 2027, falta que nos sentemos, yo he estado en pláticas con Citlali, una mujer que reconozco y quiero, no he podido verla, en esta semana seguramente la veré. Pero lo más importante es que el Partido Verde siga caminando, no nos podemos esperar a nada”, sostuvo.