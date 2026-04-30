AICM: fuga de aguas negras inunda pasillo de la Terminal 1

Una inundación por la fuga de aguas negras en un pasillo del AICM y la Terminal 1 de ese aeropuerto. Foto: Captura de video; Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- A poco más de un mes para el inicio del Mundial 2026, usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se vieron afectados por una fuga de aguas negras en sus instalaciones.

El incidente, que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales, ocurrió el miércoles 29 de abril, alrededor de las 15:00 horas en el pasillo ambulatorio nacional de la planta alta de la Terminal 1.

En la grabación difundida se observa cómo una gran cantidad de agua de drenaje se filtra a través de una rampa para personas con discapacidad, extendiéndose rápidamente sobre el suelo de las instalaciones en remodelación, donde también se logra apreciar un conjunto de azulejos rotos arrumbados.

A su vez, se puede ver a un elemento de seguridad y otro trabajador de la obra, así como a algunos usuarios que intentan pasar por la zona afectada. Sin embargo, el charco oscuro impide el libre paso de los pasajeros.

EXTRA?? se le está inundando el barco , ah no , el @AICM_mx al almirante Padilla … @FIFAWorldCup nuevamente una disculpita el aeropuerto más importante del país NO estará listo … vean, las aguas negras ?????? justo por esto hoy nuevamente cortaron el agua de los baños ?? pic.twitter.com/sUVxZZxgEA — Lourdes mendoza (@lumendoz) April 29, 2026

AICM confirma fuga de aguas negras en sus instalaciones

La fuga de aguas negras fue confirmada por la propia terminal aérea a través de una publicación en sus redes sociales, declarando que se originó durante los trabajos de remodelación y mantenimiento al afectar una tubería.

“El día de hoy alrededor de las 15:00 horas durante los trabajos de remodelación y mantenimiento hubo afectaciones en una tubería ocasionando una fuga de agua en el pasillo ambulatorio nacional, planta alta de la Terminal 1”, se lee en su cuenta de X.

Tras el percance, autoridades del aeropuerto aseguraron que se aplicaron las medidas para contener la fuga y restablecer la movilidad en la zona afectada.

“De forma inmediata se toman medidas para mitigar la afectación y recuperar la movilidad en la zona afectada”, añadió.

#AICMinforma

El día de hoy alrededor de las 15:00 horas durante los trabajos de remodelación y mantenimiento hubo afectaciones en una tubería ocasionando una fuga de agua en el pasillo ambulatorio nacional, planta alta de la Terminal 1.



De forma inmediata se toman medidas para… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) April 29, 2026

En redes sociales, internautas han señalado que esta filtración de aguas residuales provocó que el suministro de agua de todos los sanitarios del aeropuerto fuera suspendido por varias horas.

Ese aeropuerto realizó una inversión estimada de 8 millones de pesos para la renovación de las instalaciones.

Las autoridades esperan cubrir el 80% de las remodelaciones previstas para el aeropuerto capitalino antes de la inauguración de la Copa Mundial, que iniciará el próximo 11 de junio