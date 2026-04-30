Clara Brugada baila con un robot en la inauguración de la Utopía Ceylán en Azcapotzalco (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno Clara Brugada bailó con un robot durante la inauguración de la nueva Utopía Ceylán, en Azcapotzalco, con motivo de la escuela de robótica que habrá en el plantel.

El robot que aparece en el video es un modelo Walker S desarrollado por la empresa china UBTECH Robotics.

El nuevo espacio fue inaugurado en el Deportivo Ceylán y forma parte del proyecto de Utopías impulsado por el gobierno de Brugada.

La mandataria capitalina destacó que el objetivo es acercar la tecnología y la ciencia a niñas, niños y jóvenes de la ciudad mediante espacios públicos accesibles e incluyentes.

Utopía Ceylán contará con un espacio de 30 mil metros cuadrados donde niñas, niños, jóvenes y adultos podrán acceder de forma gratuita a actividades deportivas, culturales, recreativas y de bienestar.

Una de las principales características del recinto es que contará con una academia y laboratorio de robótica, con lo que se busca impulsar el acercamiento de esta área.

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